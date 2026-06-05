e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους

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Oικονομία

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ πληρώνουν έως σήμερα μια σειρά από επιδόματα και παροχές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως σήμερα 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ πληρώνει έως σήμερα 22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 36.000 δικαιούχους.
  • Η ΔΥΠΑ καταβάλλει επίσης 13.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 18.000 μητέρες και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετοί πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως σήμερα 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ πληρώνει έως σήμερα:

  • 22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 36.000 δικαιούχους.
  • 13.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 18.000 μητέρες
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
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