Μαρούσι: Eμπρηστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής

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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Μαρούσι, με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι έριξαν εύφλεκτο υλικό στα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες είναι περισσότεροι του ενός.

Η επίθεση στο πάρκινγκ όπου ήταν σταθμευμένα τα οχήματα, σημειώθηκε λίγο στις 3:55 το πρωί.

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