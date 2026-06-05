Μαρούσι: Eμπρηστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Μαρούσι, με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι αστυνομικοί εντόπισαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είναι περισσότεροι του ενός.

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Μαρούσι- εμπρησμός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Μαρούσι, με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής.
  • Άγνωστοι έριξαν εύφλεκτο υλικό στα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες είναι περισσότεροι του ενός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Μαρούσι, με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι έριξαν εύφλεκτο υλικό στα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες είναι περισσότεροι του ενός.

Η επίθεση στο πάρκινγκ όπου ήταν σταθμευμένα τα οχήματα, σημειώθηκε λίγο στις 3:55 το πρωί.

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