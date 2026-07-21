Τροχαίο με 2 σοβαρά τραυματίες στην Εγνατία Οδό – Βαν με μετανάστες συγκρούστηκε με άλλο όχημα – ΒΙΝΤΕΟ

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τρίτη το απόγευμα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου της Μέστης, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, όχημα που μετέφερε παράτυπους μετάναστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο και εξετράπη της πορείας του.

Στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, καθώς και ο οδηγός – διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ κάνουν λόγο για έναν άντρα και μία γυναίκα.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της 6ης ΕΜΑΚ επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους.

Η αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.

Εξαιτίας του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Κομοτηνή διακόπηκε προσωρινά. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις Σάππες, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του βαν και να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.