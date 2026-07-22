Πυρκαγιές: 50 αγροτοδασικές εστίες σε 24 ώρες – Σε Red Code Αττική, Εύβοια και Ρόδος

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Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις περισσότερες να αντιμετωπίζονται στο αρχικό τους στάδιο, έπειτα από την άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την Τετάρτη 22 Ιουλίου οδήγησαν το Πυροσβεστικό Σώμα και τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι σημαντικότερες πυροσβεστικές επιχειρήσεις

Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις κατάσβεσης πραγματοποιήθηκαν στα Ζωνιανά Ρεθύμνου, στις Αφίδνες Αττικής, στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου, στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, στο Ήμερο Πεύκο Πικερμίου και στην Περαχώρα Λουτρακίου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν τις εστίες ή τις έθεσαν χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε γενική επιφυλακή, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε επιχειρησιακή διασπορά δυνάμεων στις περιοχές όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος.

Παράλληλα, εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες στις περιοχές αυξημένου κινδύνου. Σε τέσσερα περιστατικά, τα εναέρια μέσα που βρίσκονταν ήδη σε περιπολία επενέβησαν άμεσα και περιόρισαν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή διάταξη επέτρεψε στις δυνάμεις να εντοπίσουν εγκαίρως τις εστίες και να ανταποκριθούν άμεσα στα περιστατικά.

Έλεγχοι για θερμές εργασίες και δύο συλλήψεις

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση και στα μέτρα πρόληψης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε μόνο στην Αττική 11 κλήσεις για περιστατικά που αφορούσαν την εκτέλεση θερμών εργασιών, ενώ οι έλεγχοι συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν σε δύο ακόμη συλλήψεις, στο Αγρίνιο και στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Οι δύο υποθέσεις αφορούν την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και την παραβίαση της νομοθεσίας για την εκτέλεση θερμών εργασιών.

Από την αρχή του έτους, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 213 συλλήψεις και έχουν επιβάλει 595 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 832.680,92 ευρώ, για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια ή πρόθεση.

Σε αυξημένη ετοιμότητα παρέμεινε και το σύνολο του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ και οι εθελοντικές οργανώσεις συμμετείχαν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στη διαχείριση των συμβάντων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ευχαρίστησε τα στελέχη που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, καθώς και τους εκπροσώπους των Περιφερειών, των Δήμων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του ΕΚΑΒ, των Δασικών Υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και θα χρειαστούν συνεχής ετοιμότητα, συντονισμός και υπευθυνότητα.

Σε Red Code Αττική, Εύβοια και Ρόδος

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται την Πέμπτη 23 Ιουλίου η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, καθώς και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.