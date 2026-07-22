Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν οι Αρχές για την υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποτυπώματα που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος φέρονται να ανήκουν στον 28χρονο συλληφθέντα. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον 28χρονο και μέσω βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που είχαν στην κατοχή τους.

Τι ισχυρίζεται ο 28χρονος

Πηγές ενημέρωσης τονίζουν πως ο 28χρονος ομολόγησε ότι γνωρίστηκε με τον γνωστό ποινικολόγο μέσω μίας κοινής παρέας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχαν βγει έξω για διασκέδαση και στη συνέχεια μετέβησαν στο γραφείο του ποινικολόγου.

Εκεί, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, είχαν έναν έντονο καβγά και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε ότι άρπαξε τον 73χρονο από το κεφάλι και άρχισε να τον χτυπάει στους τοίχους και τα κομοδίνα, μέχρι που τον άφησε στο δάπεδο αιμόφυρτο. Αμέσως μετά, άρπαξε χρήματα που βρήκε στο σημείο και εξαφανίστηκε.

Ο 28χρονος βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, καθώς είχε απορριφθεί η αίτηση ασύλου του.

Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο ποινικολόγος

Οι κόρες του Σταύρου Γεωργίου άρχισαν να τον αναζητούν, καθώς ο πατέρας τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής και δεν είχε επικοινωνήσει με φίλους ή συγγενείς από το προηγούμενο πρωί.

Ο ποινικολόγος δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Οι κόρες του μετέβησαν στο δικηγορικό γραφείο και χτύπησαν επανειλημμένα τα κουδούνια, χωρίς να λάβουν απάντηση.

Στη συνέχεια, εισήλθαν στο γραφείο με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας και εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ποινικολόγος ήταν νεκρός δίπλα σε ένα κρεβάτι, σε χώρο που είχε διαμορφώσει μέσα στο γραφείο του.

Οι συγγενείς ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έφτασαν ιατροδικαστές και στελέχη της Σήμανσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν αυτοψία και εξέτασαν τις επιφάνειες του γραφείου για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.

Τι έδειξε η νεκροτομή

Η νεκροτομή, την οποία διενήργησαν δύο ιατροδικαστές, κατέδειξε ότι ο Σταύρος Γεωργίου έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα και είχε δεχθεί βίαιη επίθεση.

Ορισμένα τραύματα ενδέχεται να προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές, χωρίς τη χρήση αντικειμένου. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε, επίσης, χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, το οποίο θα μπορούσε να ήταν, για παράδειγμα, μία καρέκλα.

Οι ιατροδικαστές εντόπισαν ακόμη τραύμα που ενδέχεται να προκλήθηκε από την πρόσκρουση του θύματος σε σκληρή επιφάνεια.

Η είσοδος του δικηγορικού γραφείου δεν έφερε ίχνη παραβίασης. Ο Σταύρος Γεωργίου χρησιμοποιούσε ορισμένες φορές τον συγκεκριμένο χώρο και για να διανυκτερεύει.

Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου στεγαζόταν το γραφείο του ποινικολόγου, όσο και από την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, συνέλεξαν μαρτυρίες από κατοίκους και εργαζομένους της περιοχής, καθώς και από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του ποινικολόγου. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου στο γραφείο του και τα στελέχη της ΕΛΑΣ επρόκειτο να ζητήσουν να γίνει άρση απορρήτου, ώστε να διαπιστώσουν με ποιους είχε επικοινωνίες τα τελευταία 24ωρα.

Όπως έλεγαν νωρίτερα αστυνομικές πηγές, τα διαθέσιμα στοιχεία ενισχύουν το ενδεχόμενο το κίνητρο να ήταν προσωπικό και να μην σχετιζόταν με κάποια από τις επαγγελματικές υποθέσεις που είχε χειριστεί ο ποινικολόγος.