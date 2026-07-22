Παναθηναϊκός: Αισιόδοξος ο Νίστρουπ ενόψει του αγώνα με την Πάκσι – «Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια»

Την πεποίθησή του ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δύο αναμετρήσεων με την ουγγρική Πάκσι εξέφρασε ο προπονητής των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις 21:00, στην Ουγγαρία, για τον Β’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Νίστρουπ αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή στόχευση του Παναθηναϊκού, στον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας, στη διαχείριση της πίεσης και στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της Πάκσι.

«Στόχος μας να προκρινόμαστε»

Για την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Παναθηναϊκού και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δήλωσε: «Όπως είπε και ο Άνταμ, ο στόχος μας είναι σαφής. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε βήμα-βήμα και να προκρινόμαστε. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάκσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο ματς».

Αναφερόμενος στην προετοιμασία και στον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας, σημείωσε: «Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία, τους παίκτες, το staff και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Το γήπεδο στο οποίο παίζουμε αύριο δεν είναι τέλειο. Είναι λίγο ξερό, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο».

Η πίεση των προκριματικών

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι η ομάδα πρέπει να πετύχει τρεις διαδοχικές προκρίσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase της διοργάνωσης. «Το ήξερα αυτό όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όπως είπατε κι εσείς, από την περίοδο που ήμουν στην Κοπεγχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στη League Phase».

Για τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούν οι «πράσινοι», ο Νίστρουπ υπογράμμισε ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν κατανοήσει τις βασικές αγωνιστικές αρχές που δούλεψε η ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. «Ήμασταν όλοι μαζί στην προετοιμασία. Παίξαμε φιλικά. Οι παίκτες έμαθαν και κατανόησαν αυτά που θέλαμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε τέλειοι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο. Θα παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος».

Η αγωνιστική προσέγγιση απέναντι στην Πάκσι

Ο Δανός προπονητής χαρακτήρισε τη σταθερότητα και την κατανόηση του αντιπάλου ως βασικές προϋποθέσεις για το πρώτο παιχνίδι. «Θα έλεγα ότι η λέξη είναι “σταθερότητα”. Η κατανόηση του αντιπάλου. Είναι μία ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο και με σέντρες. Πρέπει να τους ανοίξουμε και να σκοράρουμε, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προσέχουμε, γιατί αφήνουν μπροστά δύο φορ».

Τέλος, ο Νίστρουπ αναφέρθηκε στους νεότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ και στις ευκαιρίες που καλούνται να διεκδικήσουν. «Έχουμε μία μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε ως σύνολο, έχουμε μεγάλη εμπειρία, τόσο ως ρόστερ όσο και ως staff. Όσον αφορά τους νέους, είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους, να χτυπήσουν την πόρτα και να πουν: “Εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας”».