Γιάννης Μπουρούσης: Αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ 

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Την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ο Γιάννης Μπουρούσης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής είχε υποβάλει την παραίτησή του εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ καταλαμβάνει ο Λάζαρος Σαββίδης, ο οποίος είχε αναδειχθεί πρώτος αναπληρωματικός στις εκλογές της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση του Γιάννη Μπουρούση

Ο Γιάννης Μπουρούσης ευχαρίστησε τα 303 σωματεία που τον στήριξαν με την ψήφο τους και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το μπάσκετ από οποιοδήποτε πόστο.

«Θα ήθελα να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους.

Ευχαριστώ θερμά τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η στήριξή τους αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Μπουρούσης», ανέφερε ο παλαίμαχος σέντερ.