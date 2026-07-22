Μεσσηνία: Στη φυλακή οι 3 κατηγορούμενοι για τους 7 εμπρησμούς – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για τους εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου–Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Μετά τις απολογίες τους, ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως.

Σημειώνεται ότι η ανακριτική διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από εννέα ώρες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για «κατάφωρη αδικία» και «ισχνά στοιχεία».

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για επτά εμπρησμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις κατά τα έτη 2024 και 2025. Ορισμένοι από τους κατηγορουμένους φέρονται να αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της εκβίασης.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, και οι τρεις αρνήθηκαν το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Υποστήριξαν ότι η εμπλοκή τους στην υπόθεση αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικών διαφορών με κατοίκους της τοπικής κοινότητας, ενώ έκαναν παράλληλα λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες.

Τι υποστήριξε ο πυροσβέστης

Ο πυροσβέστης, σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι βρισκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης των πυρκαγιών στην περιοχή, μαζί με τους συναδέλφους του.

Όπως φέρεται να ανέφερε, δεν θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, πόσο μάλλον στο ίδιο του το χωριό. Για τη σχέση του με τους άλλους δύο κατηγορουμένους ισχυρίστηκε ότι ήταν φιλική, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν διατηρούσαν ιδιαίτερες επαφές.

Η απολογία του προέδρου της κοινότητας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν από τους πρώτους που έσπευδαν στα μέτωπα των πυρκαγιών, συνδράμοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε αναλάβει με δική του πρωτοβουλία τη διαχείριση της βάνας του αρδευτικού δικτύου.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα του είχε ανατεθεί από τον δήμο, ενώ τα χρηματικά ποσά που ζητούνταν προβλέπονταν για την κάλυψη σχετικών εξόδων και εργασιών στο δίκτυο.

Για «κατάφωρη αδικία» μιλούν οι συνήγοροι

Οι συνήγοροι υπεράσπισης και των τριών κατηγορουμένων εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των εντολέων τους.

Έκαναν λόγο για «κατάφωρη αδικία», υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία στηρίζεται σε ισχνά στοιχεία.

Όπως ανέφεραν, εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αντέξουν στη δικαστική αξιολόγηση και ότι η υπόθεση θα καταπέσει όταν φτάσει στο ακροατήριο.

Ανοιχτή η δικογραφία

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη των τριών ανδρών ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Η έρευνα αφορά σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Η δικογραφία, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή και η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.