Ηράκλειο: Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ πιάστηκαν 2 ανήλικοι κλέφτες οχημάτων

Δύο ανήλικοι αλλοδαποί συνελήφθησαν στο Ηράκλειο της Κρήτης από την ΕΛΑΣ, καθώς εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών οχημάτων. Επιπλέον, συνελήφθη ένας ακόμη αλλοδαπός για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων, με τα κλεμμένα οχήματα να έχουν ήδη αποδοθεί στους ιδιοκτήτες τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ πιάστηκαν 2 ανήλικοι κλέφτες οχημάτων στο Ηράκλειο της Κρήτης.
  • Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ενώ εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων.
  • Τα αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ πιάστηκαν 2 ανήλικοι κλέφτες οχημάτων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

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Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ενώ από τις αστυνομικές αρχές εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπών και συνελήφθη ακόμα ένας αλλοδαπός για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Πώς συνελήφθησαν οι ανήλικοι

Η σύλληψη έγινε την Τρίτη (21/7) σε περιοχή του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού όταν από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση σχετικά με περιπτώσεις κλοπών οχημάτων σε περιοχές του δήμου, προέκυψε ότι δύο ανήλικοι αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 12/7 έως 20/7 είχαν αφαιρέσει από χώρους στάθμευσης, δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλη μοτοσικλέτα και μοτοποδήλατο.

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Στο πλαίσιο αναζητήσεων από αστυνομικούς χθες εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικοι να επιβαίνουν σε ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων και σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και αφού ακινητοποιήθηκαν συνελήφθησαν. 

Τα αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

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