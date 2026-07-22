Ηράκλειο: Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ πιάστηκαν 2 ανήλικοι κλέφτες οχημάτων

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Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ πιάστηκαν 2 ανήλικοι κλέφτες οχημάτων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ενώ από τις αστυνομικές αρχές εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπών και συνελήφθη ακόμα ένας αλλοδαπός για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Πώς συνελήφθησαν οι ανήλικοι

Η σύλληψη έγινε την Τρίτη (21/7) σε περιοχή του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού όταν από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση σχετικά με περιπτώσεις κλοπών οχημάτων σε περιοχές του δήμου, προέκυψε ότι δύο ανήλικοι αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 12/7 έως 20/7 είχαν αφαιρέσει από χώρους στάθμευσης, δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλη μοτοσικλέτα και μοτοποδήλατο.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων από αστυνομικούς χθες εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικοι να επιβαίνουν σε ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων και σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και αφού ακινητοποιήθηκαν συνελήφθησαν.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.