Ζεφύρι: Η χλιδάτη ζωή των απατεώνων που παρίσταναν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Πόζαραν με μετρητά, λίρες και χρυσά ρολόγια

Ξεπερνά τα 1,6 εκατ. ευρώ η λεία της σπείρας που τα μέλη της εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και η οποία εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση του ελληνικού FBI στο Ζεφύρι. Οι απατεώνες μάλιστα «περηφανεύονταν» για τη χλιδάτη ζωή τους.

Σε φωτογραφίες που βρέθηκαν στα κινητά τους, φαίνονται οι κατηγορούμενοι να ποζάρουν αγκαλιά με δεσμίδες χαρτονομισμάτων και με λίρες ή να φορούν τα χρυσά ρολόγια που άρπαζαν από τα θύματά τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν 7 μέλη της, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη και οι «τηλεφωνητές».

Καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους, απ’ όπου τα παραλάμβαναν προφασιζόμενοι ότι έπρεπε να καταμετρηθούν ή να εκτιμηθούν.

Η οργάνωση λειτουργούσε ως «οικογενειακή επιχείρηση»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι «τηλεφωνητές» ήταν υπεύθυνοι για την αναζήτηση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων.

Η οργάνωση λειτουργούσε ως «οικογενειακή επιχείρηση», καθώς όλα τα μέλη συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και προέρχονταν από την ίδια κοινωνική ομάδα. Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά την εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου και τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 13 κινητά τηλέφωνα, τρία πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας, 13 αποκομμένα φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία πολιτών στα οποία είχαν γίνει σημειώσεις, χρυσά κοσμήματα και ένα αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.