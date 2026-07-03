Πρίγκιπας Χάρι: Ευελπιστεί να επιστρέψει στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά του – Το σπάνιο ταξίδι και το θρίλερ με την ασφάλεια

Στη Βρετανία αναμένεται να επιστρέψει την ερχόμενη εβδομάδα ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος επιδιώκει να έχει μαζί του και τα παιδιά του.

Στόχος αυτής της σπάνιας επίσκεψης είναι να γνωρίσουν την πατρίδα του, παρά το γεγονός ότι οι αιτίες που τον οδήγησαν να απομακρυνθεί από αυτήν –όπως οι οικογενειακές εντάσεις και η έλλειψη ιδιωτικότητας– παραμένουν ζωντανές.

Ο Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, θα φτάσει στη Βρετανία την Τρίτη συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μέγκαν Μάρκλ, ημέρα που, κατά σύμπτωση, θα ανακοινωθεί η δικαστική απόφαση για την υπόθεση κατά της Daily Mail.

Στην υπόθεση αυτή, ο Χάρι μαζί με άλλες προσωπικότητες, θα μάθουν αν κέρδισαν την εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεσή τους εναντίον του εκδότη της Daily Mail, σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένη παράνομη συμπεριφορά και συγκεκριμένα για τη δημοσίευση δεκάδων άρθρων που τους αφορούσαν και δημοσιεύθηκαν από την Associated Newspapers στην εφημερίδα «Daily Mail» και στην εφημερίδα «Mail on Sunday», από τη δεκαετία του 1990 έως το 2011, και βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί παράνομα.

Τα σχέδια της επίσκεψης του Χάρι επηρεάστηκαν από μια κόντρα που είχε με την κυβέρνηση σχετικά με την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του μαζί με τις εικασίες για το αν τα παιδιά του θα συναντήσουν τον παππού τους, καθώς η οικογένεια επιδιώκει τη συμφιλίωση έπειτα από χρόνια ψυχρότητας στις σχέσεις τους.

Ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών

Ο Χάρι ζει στις ΗΠΑ από το 2020 μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του Μέγκαν.

Τα παιδιά τους, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ, επισκέφθηκαν πιο πρόσφατα τη Βρετανία πριν από τέσσερα χρόνια και ο Χάρι έχει δηλώσει στο παρελθόν πόσο θέλει να τα πάει στη χώρα που αγαπά.

Αλλά ο πρίγκιπας, γνωστός και ως δούκας του Σάσεξ, έχει επίσης δηλώσει ότι το επίπεδο της αστυνομικής προστασίας που του προσφέρει η Βρετανία δεν του επέτρεπε στο παρελθόν να πάει εκεί τα παιδιά του κι ακόμη παραμένει άγνωστο αν θα τα πάρει μαζί του και αυτή τη φορά.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του Χάρι πέρυσι, λέγεται ότι κάποιος τον πλησίασε δύο φορές για να τον παρενοχλήσει.

Ο κύριος στόχος του ταξιδιού του Χάρι είναι η προώθηση των Αγώνων Invictus, της αθλητικής του εκδήλωσης για τραυματίες βετεράνους του στρατού που θα πραγματοποιηθεί στο Μπέρμιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας τον επόμενο χρόνο.

Αναμένεται επίσης να παραστεί σε μια σειρά από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Πιθανότατα θα του ζητηθεί από τα μέσα ενημέρωσης να κάνει δηλώσεις όταν θα γίνει γνωστή η απόφαση στην πολύκροτη δικαστική υπόθεση που κίνησε ο Χάρι μαζί με τον Έλτον Τζον και άλλους. Διακυβεύονται εκατομμύρια λίρες σε έξοδα και πλήγμα για το όνομα όποιας πλευράς ηττηθεί.

Ανοιχτοί λογαριασμοί

Ο Χάρι, 41 ετών, και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως μελών της βασιλικής οικογένειας όταν μετακόμισαν στις ΗΠΑ, επικαλούμενοι την επιθυμία τους να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και να ξεφύγουν από αυτό που χαρακτήρισαν παρέμβαση των μέσων ενημέρωσης στην ιδιωτική τους ζωή.

Στα έξι χρόνια που ακολούθησαν, κατέστη σαφές ότι ανάμεσα στον Χάρι και τον πατέρα και τον αδελφό του υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί, κάτι που άλλωστε έγινε γνωστό και μέσα από συνεντεύξεις που έδωσε ο Χάρι αλλά και από την αυτοβιογραφία του.

Ο βασιλιάς έχει δει ελάχιστα τα δύο εγγόνια του από τότε που γεννήθηκαν, αλλά ο Χάρι δήλωσε τον Μάιο του περασμένου έτους ότι θέλει να λήξει αυτή η κόντρα.

«Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», δήλωσε σε συνέντευξη στο BBC.

Μήνες αργότερα, συνάντησε τον 77χρονο βασιλιά Κάρολο για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια, αλλά δεν είναι γνωστό ποια σχέδια υπάρχουν για την οικογένεια να δει τον Κάρολο, ο οποίος λαμβάνει θεραπεία για καρκίνο, σε αυτή την επίσκεψη.

Όσο θα βρίσκεται στη Βρετανία, η οικογένεια αναμένεται να μείνει σε βασιλικές κατοικίες, όπου θα υπάρχει παροχή ασφαλείας, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει την αστυνομική προστασία για τον Χάρι στη Βρετανία όταν παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020, μια απόφαση για την οποία εκείνος προσέφυγε στο δικαστήριο, αλλά την έχασε πέρυσι στο εφετείο.

Ερωτηθείς για το τι είδους αστυνομική προστασία θα έχουν ο Χάρι και η οικογένειά του σε αυτό το ταξίδι, κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι ήταν πολιτική της κυβέρνησης είναι να μην παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ