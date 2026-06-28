Πρίγκιπας Χάρι: Επανεξετάζει αν θα ταξιδέψει στη Βρετανία με τη Μέγκαν και τα παιδιά λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν, και τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, μετά την απόρριψη του αιτήματός του για αστυνομική προστασία. Ο δούκας του Σάσεξ ανησυχεί για την ασφάλεια της οικογένειάς του, καθώς σχεδίαζε να επισκεφθεί τη Βρετανία στις αρχές Ιουλίου για εκδήλωση των Αγώνων Invictus και φιλανθρωπικές επισκέψεις.

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Διεθνή Νέα

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατά την επίσκεψή τους στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, τον Απρίλιο του 2026. (AP)
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατά την επίσκεψή τους στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, τον Απρίλιο του 2026. (AP)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας Χάρι επανεξετάζει το ταξίδι του στη Βρετανία με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μετά την απόρριψη του αιτήματός του για αστυνομική προστασία.
  • Ενδέχεται να ταξιδέψει μόνος του, καθώς ανησυχεί για την ασφάλεια της οικογένειάς του και «δεν θα βάλει τα παιδιά του να περάσουν κάτι τέτοιο» από παπαράτσι.
  • Η διαμάχη για την ασφάλεια ξεκίνησε όταν μειώθηκε η αστυνομική του προστασία μετά την παραίτησή του από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος έχει προσφέρει βασιλική κατοικία για τη διαμονή τους.

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Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν, και τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, μετά την απόρριψη, σύμφωνα με πληροφορίες, του αιτήματός του για αστυνομική προστασία.

Ο δούκας του Σάσεξ σχεδίαζε να επισκεφθεί τη Βρετανία στις αρχές Ιουλίου. Θα συμμετάσχει σε εκδήλωση στο Μπέρμιγχαμ για τη συμπλήρωση ενός έτους έως τους Αγώνες Invictus του 2027, ενώ έχει προγραμματίσει και επισκέψεις σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς που στηρίζει.

«Εξετάζει κάθε επιλογή»

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Sky News, ο Χάρι ενδέχεται τελικά να ταξιδέψει μόνος του, καθώς ανησυχεί για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

«Εξετάζει κάθε επιλογή προκειμένου να φέρει την οικογένειά του στη Βρετανία με ασφάλεια και να τη διατηρήσει ασφαλή όσο θα βρίσκεται εκεί», ανέφερε η ίδια πηγή.

Όπως πρόσθεσε, ο δούκας ελπίζει ότι τα παιδιά του θα μπορέσουν να συναντήσουν τον παππού τους, τον βασιλιά Κάρολο, ωστόσο δεν πρόκειται να τα εκθέσει στον κίνδυνο να καταδιώκονται από παπαράτσι από τη στιγμή που θα προσγειωθούν στη χώρα.

«Δεν θα βάλει τα παιδιά του να περάσουν κάτι τέτοιο», σημείωσε.

 

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Η διαμάχη για την ασφάλεια

Πέρυσι ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη δικαστική μάχη με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το επίπεδο της αστυνομικής προστασίας που του παρέχεται, η οποία μειώθηκε όταν παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2020.

Κατόπιν αιτήματός του, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών (RAVEC), η οποία αποφασίζει για τα ζητήματα προστασίας, επανεξετάζει την υπόθεσή του.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει προσφέρει στην οικογένεια του Χάρι τη διαμονή της σε βασιλική κατοικία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενώ πηγές τονίζουν ότι ο μονάρχης δεν εμπλέκεται στις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια του γιου του.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι «το σύστημα προστασίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αυστηρό και αναλογικό», προσθέτοντας πως δεν παρέχονται λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

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