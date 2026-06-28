Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε πλήγματα σε 2 ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου – Στο στόχαστρο και εργοστάσιο της πολεμικής βιομηχανίας

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Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον στρατηγικών στόχων στη Ρωσία, πλήττοντας δύο διυλιστήρια πετρελαίου στις περιφέρειες Κρασνοντάρ και Γιαροσλάβλ, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης μια σιδηροδρομική γέφυρα στην κατεχόμενη Κριμαία, αποθήκη πυρομαχικών στο κατεχόμενο Ντονέτσκ και εγκαταστάσεις της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ.

Τις επιθέσεις ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να πλήττει υποδομές που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

«Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις που αποδυναμώνουν την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο. Κάθε πλήγμα μεγάλης εμβέλειας μειώνει τους πόρους που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ειρήνη», ανέφερε.

Δύο διυλιστήρια στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο Slavyansk στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, περίπου 300 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, καθώς και διυλιστήριο στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, περίπου 700 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες φλόγες και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από δεξαμενές καυσίμων στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στο Σλαβιάνσκ-να-Κουμπάνι.

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο θεωρείται βασικός προμηθευτής καυσίμων για την κατεχόμενη Κριμαία, της οποίας τα αποθέματα καυσίμων έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες από τις ουκρανικές επιθέσεις.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, ενώ αργότερα υποστήριξαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από συντρίμμια που έπεσαν μετά την αναχαίτιση ουκρανικών drones.

Στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ καταγράφηκαν επίσης καπνοί στην περιοχή του διυλιστηρίου, ενώ ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γιεβράγεφ δήλωσε ότι η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026

Πλήγματα σε Κριμαία, Ντονέτσκ και Βόλγκογκραντ

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε αργότερα ότι η επιχείρηση στόχευσε επίσης σιδηροδρομική γέφυρα κοντά στο Ίτσκι, στην κατεχόμενη Κριμαία, η οποία χρησιμοποιείται από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, επλήγη αποθήκη πυρομαχικών κοντά στην κατεχόμενη πόλη Αμβρόσιεβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ακόμη τρία εργαστήρια του βιομηχανικού συγκροτήματος Titan-Barrikady στο Βόλγκογκραντ, προκαλώντας πυρκαγιές και μερική καταστροφή σε δύο από αυτά.

Το Titan-Barrikady αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, κατασκευάζοντας εκτοξευτές πυραύλων, συστήματα πυροβολικού και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, αναφέρει η Kyiv Independent.

Οι ισχυρισμοί της Μόσχας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 213 ουκρανικά drones σε 13 περιφέρειες της χώρας, καθώς και πάνω από την προσαρτημένη Κριμαία και τα ύδατα της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται ενώ η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενες ελλείψεις καυσίμων, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί από τα συνεχή ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, περισσότερες από 20 ρωσικές περιφέρειες έχουν ήδη επιβάλει περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων, ενώ πολίτες αναφέρουν πολύωρες αναμονές στα πρατήρια.