Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones – Νεκρός και 48 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 48 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, από τις νέες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, υπερηχητικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν το Κίεβο, η Ζαπορίζια, η Σούμι, η Χερσώνα, το Ντονέτσκ και η περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε το μεγαλύτερο μέρος των εναέριων απειλών, αναφέρει η Kyiv Independent.

Αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και 125 drones

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας έξι βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M, δύο υπερηχητικούς πυραύλους Zircon ή Onyx και 142 drones.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν και τους έξι Iskander-M, έναν από τους δύο υπερηχητικούς πυραύλους και 125 από τα 142 drones.

Στο Κίεβο τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές σε πολυκατοικία και άλλα κτίρια. Επίθεση δέχθηκε και μονάδα της φαρμακοβιομηχανίας Darnytsia, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Η Ζαπορίζια στο επίκεντρο

Η πιο σοβαρή επίθεση καταγράφηκε στη Ζαπορίζια, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι 16 ετών και ένα αγόρι 5 ετών, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ρωσικός στρατός έπληξε τη Ζαπορίζια με κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα (KAB).

Η βόμβα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε πολυώροφη πολυκατοικία, ενώ στο σημείο της πρόσκρουσης ξέσπασε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ένα εκ των οποίων είναι ένα αγόρι 5 ετών που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Armia rosyjska zrzuciła bombę lotniczą typu KAB na Zaporoże. Bomba spadła na tereny mieszkalne, uszkadzając wieżowiec, a w miejscu uderzenia wybuchł pożar. Według lokalnych władz rannych jest osiem osób. Wśród nich jest dwoje dzieci, w tym 5-letni chłopiec w ciężkim stanie pic.twitter.com/sh8xtL5CIm — Centrum Europy (dawniej Biełsat PL) (@CentrumEuropy) June 28, 2026

«Το πρωί της Κυριακής οι Ρώσοι έπληξαν το περιφερειακό κέντρο. Έχουμε πληροφορίες για ζημιές και πυρκαγιά», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι τοπικές αρχές δείχνουν σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες, ενώ σωστικά συνεργεία απομάκρυναν κατοίκους και διέσωσαν κατοικίδια μέσα από τα συντρίμμια.

Αργότερα, ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε το χωριό Σεβτσενκίβσκε, τραυματίζοντας ακόμη τρεις ανθρώπους, δύο γυναίκες ηλικίας 94 και 68 ετών και έναν 68χρονο άνδρα.

Do jedenastu wzrosła liczba rannych ofiar w wyniku porannego ataku Rosjan na Zaporoże. Wśród nich jest dwójka dzieci: – pięcioletni chłopiec i 16-letnia dziewczyna 📷zoda_gov_ua https://t.co/e7v5aeec8G pic.twitter.com/4xbetfq90Z — Centrum Europy (dawniej Biełsat PL) (@CentrumEuropy) June 28, 2026

Επιθέσεις και σε άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια Σούμι τραυματίστηκαν 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Στη Χερσώνα οι τραυματίες ανήλθαν σε οκτώ, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας στο Σλοβιάνσκ και δύο στο Κραματόρσκ.

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες οι αεροπορικοί συναγερμοί παρέμεναν σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι ουκρανικές αρχές προειδοποιούσαν για νέες επιθέσεις με drones, πυραύλους και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.