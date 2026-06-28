Πειραιάς: Κατασχέθηκαν δύο τόνοι παράνομων προϊόντων – Δείτε φωτογραφίες

Επιχείρηση κατά του παρεμπορίου πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 28/06 στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην πλατεία Οδησσού, στην οδό Αλιπέδου και στην οδό Γούναρη, όπου λειτουργεί η Κυριακάτικη Αγορά.

Η Δημοτική Αστυνομία Πειραιά σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποίησε ελέγχους, βεβαίωσαν διοικητικά πρόστιμα και κατέσχεσαν περίπου δύο τόνους παράνομων προϊόντων τα οποία και απομάκρυναν από το σημείο, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, τόνισε πως: «Η αντιμετώπιση του παρεμπορίου αποτελεί μια διαρκή και ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, την οποία ο Δήμος Πειραιά προφανώς και δεν μπορεί να υλοποιήσει μόνος του, παρά μόνο με την συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και των συναρμόδιων φορέων. Η σημερινή συντονισμένη επιχείρηση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά και της Ελληνικής Αστυνομίας αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τη βούλησή μας να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα που υποβαθμίζουν την εικόνα της πόλης, πλήττουν τη νόμιμη επιχειρηματικότητα και επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα των πολιτών. Το παρεμπόριο είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο απαιτεί σχέδιο, συνέπεια, συνεργασία και διαρκή παρουσία στο πεδίο. Για τον λόγο αυτόν, οι επιχειρήσεις και οι στοχευμένες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, η Δημοτική Αστυνομία Πειραιά αναμένεται να ενισχυθεί από την 1η Σεπτεμβρίου με 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσής τους, γεγονός που θα ενισχύσει την επιχειρησιακή παρουσία της υπηρεσίας και θα συμβάλει στην περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων και των παρεμβάσεων σε όλη την πόλη».

Επανεξέταση της λειτουργίας του κυριακάτικου παζαριού στον Πειραιά

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά, θα γίνει επανεξέταση του «παραδοσιακού Κυριακάτικου παζαριά για το αν τελικά προσφέρει ή ζημιώνει την πόλη».

Ο Γιάννης Μώραλης υποστήριξε πως: «Διότι δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε άσχετο ότι αυτή η ακραία παραβατικότητα και υποβάθμιση της πόλης παρατηρείται μόνο κάθε Κυριακή και μόνο στους γύρω δρόμους του παζαριού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά για την ουσιαστική συνεργασία, καθώς και τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας και την Υπηρεσία Καθαριότητας που καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση της νομιμότητας, της τάξης και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης μας».

Από την πλευρά του ο Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, Αντιδήμαρχος Επισκευών Συντηρήσεων, Έργων Αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων και Δημοτικής Αστυνομίας: «Ακόμα μια επιχείρηση από τη Δημοτική Αστυνομία με κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας και την Υπηρεσία Καθαριότητας, πραγματοποιήθηκε περιμετρικά της Κυριακάτικης Αγοράς. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την πάταξη του παρεμπορίου με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας μέσω της ένταξης νέων δημοτικών αστυνομικών. Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου θα είναι πλέον πιο συχνοί και πιο εντατικοί και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα είναι ακόμη πιο ορατά».