Πειραιάς: Νέο βίντεο με τον 77χρονο που κυνήγησε δύο αδέλφια με… τρίαινα για μία θέση στάθμευσης

Νέο βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα που δείχνει έναν 77χρονο άνδρα στον Πειραιά να κυνηγάει δύο αδέλφια με τρίαινα, έπειτα από διαπληκτισμό για μια θέση στάθμευσης

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Πειραιά, τρίαινα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο βίντεο δείχνει τον 77χρονο που κυνήγησε με τρίαινα δύο αδέλφια στον Πειραιά για μία θέση στάθμευσης, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6).
  • Ο ηλικιωμένος διαπληκτίστηκε με δύο αδέλφια για μια θέση στάθμευσης στην πιλοτή πολυκατοικίας και φέρεται να έβγαλε τρίαινα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.
  • Κατόπιν κλήσης της αστυνομίας, ο 77χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του για απόπειρα σωματικής βλάβης.

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Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας με τον 77χρονο άνδρα, ο οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) κυνήγησε με μία… τρίαινα δύο άνδρες στον Πειραιά για μία θέση πάρκινγκ.

Ένας 77χρονος άνδρας διαπληκτίστηκε με δύο αδέλφια, 38 και 42 ετών, για μια θέση στάθμευσης στην πιλοτή μιας πολυκατοικίας το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6). Ο ηλικιωμένος φέρεται να έβγαλε μια τρίαινα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του και να προσπάθησε να χτυπήσει τα δύο αδέλφια.

Κατόπιν κλήσης της αστυνομίας, ο 77χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του για απόπειρα σωματικής βλάβης.

Δείτε το βίντεο:

Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των δύο θυμάτων, Γαβριήλ Γαβριηλίδη, ο 77χρονος μένει στην ίδια πολυκατοικία με τα δύο αδέλφια. Όπως εξηγεί, όλα συνέβησαν για τη θέση πάρκινγκ που βρίσκεται εντός της πιλοτής της πολυκατοικίας.

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