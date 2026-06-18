Πειραιάς: «Είναι ο πιο φιλήσυχος άνθρωπος, δεν είναι του καβγά» λένε τα αδέλφια του 77χρονου που κυνήγησε με τρίαινα δύο άνδρες

«Είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα» ισχυρίζονται τα αδέλφια του 77χρονου άνδρα ο οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) κυνήγησε με μία… τρίαινα δύο άνδρες στον Πειραιά για μία θέση πάρκινγκ, με την επίθεση να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Η αδελφή του 77χρονου σε δηλώσεις της στο LiveNews ανέφερε ότι ο αδελφός της είναι έναν εξαιρετικά φιλήσυχος άνθρωπος, ο οποίος δεν προκαλεί προβλήματα. «Ο αδελφός μου είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει πιο φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν έχω να σας πω πολλά; Δεν υπάρχει πιο φιλήσυχος άνθρωπος. Πάντα είχανε πρόβλημα μ’ αυτό το γκαράζ. Το γκαράζ είναι δικό του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο αδελφός μου δεν είναι του καβγά»

«Ο αδελφός μου δεν είναι του καβγά. Πράγματι, ότι είναι νευρικός, άμα τον ενοχλήσει κανένας, δεν ενοχλεί ποτέ. Άμα τον ενοχλήσουνε, του βγαίνει μια νευρικότητα που δεν το ανέχεται. Στο γκαράζ, που έχει ο αδελφός μου, μες στο βάθος βάζουν συνέχεια το αμάξι τους και πιάνουν κατά σειρά και βγαίνουν μέχρι έξω. Για να βγει ο αδελφός μου, πρέπει να βγούνε δυο – τρία αμάξια. Και του δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Του έκανα παράπονα του αδελφού μου… “πώς τους επιτρέπεις να βάζουνε μπροστά από σένα τρία αμάξια κατά σειρά;”. Και έξω έχουν πιάσει ένα πάρκινγκ που το έκαναν πάρκινγκ, έβαλαν μια ταμπέλα. Η τρίαινα είναι για ψαροτουφεκάδες. Τέτοιο πράγμα. Ούτε φαντάζομαι να είχε τέτοιο πράγμα ο αδελφός μου στο πορτ-μπαγκάζ» δήλωσε ο αδελφός του 77χρονου.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν στην οδό Μπιζανίου, όταν με αφορμή τη θέση στάθμευσης ο ηλικιωμένος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τα δύο αδέλφια. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος, ηλικίας 44 ετών, διαμένει στην πολυκατοικία έξω από την οποία συνέβη η πρωτοφανής επίθεση, με τον 77χρονο να αρπάζει μία τρίαινα και να απειλεί τον 44χρονο και τον 38χρονο, μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Επί τόπου έφτασε η ΕΛΑΣ, ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον ν. Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Η τρίαινα που χρησιμοποίησε ο 77χρονος:

Δείτε το βίντεο: