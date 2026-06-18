Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: Να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία κατά της ρωσικής επιθετικότητας, σε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον πρωθυπουργό να τονίζει την ανάγκη αποφυγής διάχυσης των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, αναφερόμενος και στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η προοπτική αμυντικής συνεργασίας.

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Μητσοτάκης Ζελένσκι
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα.
  • Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.
  • Οι κύριοι Μητσοτάκης και Ζελένσκι συζήτησαν επίσης την προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας.

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Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα, πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει, ωστόσο, στον Ουκρανό πρόεδρο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Ζελένσκι συζήτησαν και την προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας.

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