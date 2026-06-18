Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: Να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης

Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα, πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει, ωστόσο, στον Ουκρανό πρόεδρο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Ζελένσκι συζήτησαν και την προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας.