Βανς: Η συμφωνία με το Ιράν είναι διαφορετική από εκείνη του Ομπάμα – Δεν θέλουμε να ξανακλείσουν τα Στενά του Ορμούζ

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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπερασπίστηκε τη νέα συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι διαφέρει «θεμελιωδώς» από τη συμφωνία που είχε υπογράψει η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν το 2015.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Βανς κλήθηκε να εξηγήσει σε τι διαφέρει το νέο μνημόνιο κατανόησης από τη συμφωνία της εποχής Ομπάμα.

«Πρέπει να θυμάστε ότι το 2015 το Ιράν είχε ήδη αναπτύξει ένα εξελιγμένο πυρηνικό πρόγραμμα και διέθετε αποθέματα πυρηνικού υλικού», δήλωσε.

Όπως είπε, η προσέγγιση της κυβέρνησης Ομπάμα ήταν ουσιαστικά να προσφέρει οικονομικά κίνητρα στην Τεχεράνη προκειμένου να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική. Έχουμε ήδη καταστρέψει το πυρηνικό τους πρόγραμμα και, εφόσον δεσμευθούν και αποδείξουν ότι δεν θα το ξαναχτίσουν, τότε είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε ελάφρυνση κυρώσεων και άλλα οφέλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλουμε να ξανακλείσουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει να επαναληφθεί ποτέ ξανά η διακοπή της ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη θαλάσσια οδό.

«Πιστεύουμε ότι οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί πρέπει να παραμένουν ελεύθερες. Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί αυτό», είπε.

Σύμφωνα με τον Βανς, στόχος των ΗΠΑ είναι να διασφαλίσουν ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα χρησιμοποιηθούν ξανά ως μοχλός πίεσης στην παγκόσμια οικονομία.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα Στενά δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά ως σημείο στραγγαλισμού της παγκόσμιας οικονομίας», τόνισε.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών

Ο Βανς αποκάλυψε επίσης ότι η περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει το μνημόνιο για τη διαπραγμάτευση της τελικής συμφωνίας ξεκίνησε επισήμως σήμερα.

«Λόγω της διαφοράς ώρας, η συμφωνία υπογράφηκε τεχνικά σήμερα με βάση την ώρα του Ιράν. Επομένως ξεκινάμε σήμερα να μετράμε το χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Υπενθύμισε πάντως ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να παραταθεί εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

«Το Ιράν γνωρίζει τη δύναμη των ΗΠΑ»

Ερωτηθείς αν η νέα ηγεσία του Ιράν έχει αντιληφθεί τη στρατιωτική και οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βανς απάντησε ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη διαπιστώσει αλλαγή στη στάση της Τεχεράνης, αναφέρει το Sky News.

«Έχουμε δει αλλαγή στη συμπεριφορά τους τις τελευταίες ημέρες. Σίγουρα αναγνωρίζουν την ισχύ και τη διαπραγματευτική επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι μένει να φανεί αν αυτή η αλλαγή θα είναι μόνιμη.

«Μια κατάσταση win-win για τις ΗΠΑ»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε επίσης τις επικρίσεις ότι η συμφωνία προσφέρει υπερβολικά οφέλη στο Ιράν.

«Ο μόνος τρόπος για να λάβει το Ιράν αυτά τα οφέλη είναι να συμμορφωθεί πλήρως και να αλλάξει τη συμπεριφορά του», δήλωσε.

Κατά τον Βανς, η συμφωνία αποτελεί μια κατάσταση «win-win» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αν το Ιράν δεν αλλάξει συμπεριφορά, το πυρηνικό και στρατιωτικό του πρόγραμμα παραμένει κατεστραμμένο. Αν αλλάξει, τότε μπορεί να υπάρξει μια νέα σχέση τόσο με τη Μέση Ανατολή όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε.

Οι κυρώσεις κατά του Ιράν δεν χρειάζονται έγκριση του Κογκρέσου

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να προχωρήσει στην προσωρινή άρση ορισμένων κυρώσεων κατά του Ιράν χωρίς να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προσωρινά σε αυτές τις εξαιρέσεις χωρίς να χρειαστεί να ζητήσουμε την έγκριση του Κογκρέσου», ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο δεν αποτελούσαν ποτέ το βασικό σημείο πίεσης προς την Τεχεράνη.

«Θα γνωρίζουμε πού καταλήγουν τα χρήματα»

Απαντώντας στις ανησυχίες ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν φιλοϊρανικές οργανώσεις, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Γνωρίζουμε πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα και έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν καταλήξουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε.

Τι είπε για την Κούβα

Ερωτηθείς αν η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο στόχο της αμερικανικής πολιτικής μετά το Ιράν, ο Βανς απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, παραπέμποντας στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, σχολίασε ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας «δεν έχει λειτουργήσει», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ επιθυμούν καλύτερες σχέσεις με την Αβάνα εφόσον η κουβανική κυβέρνηση προχωρήσει σε κινήσεις που η Ουάσινγκτον θεωρεί θετικές.

«Θέλουμε ο λαός της Κούβας να είναι ευτυχισμένος και να ευημερεί», είπε χαρακτηριστικά.

Βανς για τον Πάπα: «Δόξα τω Θεώ»

Ο Τζέι Ντι Βανς κλήθηκε να σχολιάσει τις θετικές δηλώσεις του Πάπα Λέοντα για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αρχικά αστειεύτηκε λέγοντας «τι είπε;» χαμογελώντας, πριν απαντήσει: «Η δική μου απάντηση είναι “Δόξα τω Θεώ”».

«Χαίρομαι που ο Πάπας έχει θετικά πράγματα να πει για το μνημόνιο κατανόησης», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Την Τρίτη, ο Πάπας είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του «ευχαριστούμε τον Θεό» για την επίτευξη της συμφωνίας.

«Υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά είναι πάντα καλύτερο να γίνεται αυτό μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων και όχι με επιστροφή στον πόλεμο», είχε αναφέρει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συμφωνία θα σημάνει πραγματικά το τέλος της σύγκρουσης.

Βανς προς τους επικριτές της συμφωνίας στο Ισραήλ: «Μην επιτίθεστε στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας»

Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώνονται στο Ισραήλ για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε ότι το Τελ Αβίβ δεν θα πρέπει να στρέφεται εναντίον της Ουάσινγκτον.

«Εγώ δεν θα επιτιθόμουν στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος αρχηγός κράτους στον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή».

«Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όποιος στο Ισραήλ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα», πρόσθεσε.