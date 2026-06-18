Χανιά: Συνεχίζονται οι έρευνες για την Σταυρούλα Λεβεντάκη – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η τελευταία διαδρομή της και οι μάρτυρες

Με μεγαλύτερη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της 30ής Μαΐου 2026. Έκτοτε η 45χρονη δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Χανίων έχουν ξεκινήσει νέες αναζητήσεις σε χώρους που σύμφωνα με πληροφορίες εθεάθη τελευταία η γυναίκα, ενώ σήμερα οι έρευνες θα γίνονται και από αέρος, με τη συνδρομή των ειδικών μη επανδρωμένων σκαφών (drone) που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ..

Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά με τους συνοδούς, θα σαρώσουν την περιοχή που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εστιάζεται η όλη έρευνα, ενώ αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξετάζουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μαρτυρίες και καταθέσεις. Μάλιστα, τις έρευνες επικουρεί και κλιμάκιο με εξειδικευμένους αστυνομικούς που έχει έρθει από την Αθήνα.

«Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά»

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, ανέφερε πως η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα από την αρχή, ενώ κανένα σενάριο δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί. «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι πολύ προσεκτικός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Χαμόγελο του Παιδιού

Η τελευταία διαδρομή της 45χρονης πριν χαθούν τα ίχνη της

Οι αστυνομικοί ερευνούν βήμα βήμα όλες τις συναντήσεις που είχε η 45χρονη. Το χρονικό των κινήσεων αρχίζει από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Η Σταυρούλα επισκέπτεται το πρωί του Σαββάτου 30 Μαΐου τους γονείς της και κάνει κάποιες δουλειές του σπιτιού.

«Με πήρε τηλέφωνο αυτή, μου ζήτησε πέντε αυγά, εγώ της πήγα παραπάνω. Ήταν με γάντια, καθάριζε το σπίτι. Με τα γάντια βγήκε στην αυλή. Εγώ δεν κατέβηκα καθόλου απ’ το αμάξι. Της έδωσα τα αυγά κι έφυγα» ανέφερε ένας συγχωριανός της.

Αυτή η συνάντηση με τον συγχωριανό της στην αυλή του πατρικού έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου. Η συνομιλία τους ήταν σύντομη, με τη γυναίκα να παίρνει τα αυγά και να επιστρέφει στο σπίτι. «Κατά το μεσημέρι 12:00 η ώρα. Μια χαρά ήταν. Καθάριζε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή βγήκε με γάντια, καθάριζε και μου είπε ‘θα φύγω 17:30 η ώρα» πρόσθεσε.

Στις 14:15 το μεσημέρι και η Σταυρούλα τηλεφωνεί σε έναν εργάτη που είχε πραγματοποιήσει εργασίες για εκείνη, ζητώντας του να συναντηθούν άμεσα για να τον πληρώσει. Η γυναίκα έκτοτε δεν ξαναβγαίνει από το πατρικό της μέχρι το απόγευμα όταν και ξεκινά για το ραντεβού που είχε στο σπίτι που νοίκιαζε σε ένα ζευγάρι.

Έρευνες στο σπίτι που νοίκιαζε η 45χρονη

Οι αστυνομικοί έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στους χώρους του σπιτιού, ενώ κάλεσαν τον ενοικιαστή και για συμπληρωματική κατάθεση. Τα πράγματα από εδώ και πέρα περιπλέκονται και αυτό γιατί ο ενοικιαστής επιμένει πως αυτή η συνάντηση με την 45χρονη έγινε μία ημέρα πριν, δηλαδή το απόγευμα της Παρασκευής και όχι το Σάββατο όπως λένε άλλες μαρτυρίες.

Η τελευταία μαρτυρία για το πού τελικά πήγε η 45χρονη μετά την επίσκεψη που έκανε στους ενοικιαστές, ήταν μίας γυναίκας που ισχυρίζεται ότι την είδε σε μία στάση λεωφορείου.

Από τις 17:30 και μετά, τα ίχνη της χάνονται πλήρως. Το κινητό της τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά μέσω καμερών ασφαλείας αν τελικά επιβιβάστηκε στο λεωφορείο ή αν η εξαφάνιση έγινε πριν φτάσει σε αυτό.

Οι αστυνομικοί εστιάζουν τις έρευνές τους κυρίως σε δύο συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής. Η περιοχή της Αγυιάς καθώς εκεί έπαψε να εκπέμπει το κινητό της, και στην στάση του λεωφορείου όπου εθεάθη για τελευταία φορά. Οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει αν επιβιβάστηκε πράγματι στο αστικό λεωφορείο καθώς θέλουν να είναι σίγουροι πως η γυναίκα που είδε η μάρτυρας στην στάση είναι πράγματι η 45χρονη Σταυρούλα.

Στο «μικροσκόπιο» οι μάρτυρες για την εξαφάνιση της 45χρονης

Τις νέες έρευνες αστυνομικών στο σπίτι του ενοικιαστή της αγνοούμενης γυναίκας, πλαισιώνουν μαρτυρίες που ανατρέπουν τα δεδομένα για τις κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν τα ίχνη της χαθούν, ακόμα και για τη μέρα της εξαφάνισής της αφού όπως διαπιστώνεται άλλη ημερομηνία δήλωσε ο αδελφός της στις Αρχές και άλλη δύο από τα πρόσωπα «κλειδιά» της υπόθεσης. Ο αδελφός της αγνοούμενης κλήθηκε κι αυτός σε αστυνομικό τμήμα για νέα κατάθεση.

Ο αδελφός της αγνοούμενης ανέφερε πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου. Το δήλωσε στην Αστυνομία και το στοιχείο αναφέρεται στο Missing Alert. Ο ενοικιαστής όμως και η γυναίκα που υποστηρίζει πως είδε την Σταυρούλα Λεβεντάκη σε στάση λεωφορείου πριν χαθούν τα ίχνη της, επιμένουν πως όλα αυτά εκτυλίχθηκαν μία μέρα νωρίτερα από εκείνη που δήλωσε ο αδελφός της, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Αν η γυναίκα θυμάται σωστά και αποδειχθεί πως πράγματι η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου, οι Αρχές είναι πιθανό να αναζητούσαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για λάθος ημερομηνία.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στοιχείο που δίνουν και ο εργάτης και ο ενοικιαστής, αν και αναφέρονται σε διαφορετική ημερομηνία. Ο εργάτης μιλάει για τις 30 Μαΐου και ο ενοικιαστής για τις 29 Μαΐου, ωστόσο και οι δύο αναφέρουν πως η γυναίκα κρατούσε μία σακούλα με αυγά.

Σε κάθε περίπτωση η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε από τον αδελφό της στις 7 Ιουνίου, 5 μέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από νοσοκομείο.

Τι λεει η μητέρα της 45χρονης

Πριν χαθούν τα ίχνη της, στα τέλη Μαΐου, η Σταυρούλα Λεβεντάκη πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Η σχέση της με τους γονείς και τον αδελφό της περιγράφεται ως ηλεκτρισμένη τα τελευταία χρόνια.

«Δεν είχαμε λόγο να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσα να υποψιαστώ κάτι γιατί δεν συνέβη κάτι για να μπω σε τέτοια σκέψη. Πήγε, έψαξε, βρήκε δουλειά. Μας είχε πει ‘βρήκα δουλειά’. Λέω ‘εδώ πέρα να… εσύ μείνε εδώ, να βοηθάς εμένα’ και τα λοιπά. ‘Όχι, θα δουλέψω εγώ’, λέει, ‘θα δουλέψω’. Και βρήκε αυτήν τη δουλειά που βρήκε. Και από εκεί ήρθε μία μέρα, πήρε κάτι πραγματάκια πάλι. Είχε νοικιάσει αυτό το δωμάτιο, γκαρσονιέρα τι είναι. Ήταν να κάνει και κάποια εγχείρηση. Για σύντροφο; Όχι, δεν είχε. Ποτέ της. Δεν είχε κανένα σύντροφο. Απλά όχι, το νοίκιασε αυτό, λέει γιατί θα είναι κοντά στη δουλειά της και θα τη βόλευε επειδή θα δούλευε και νύχτα, για να μην θέλει να παίρνει λεωφορείο να έρθει εδώ. Μόλις νοίκιασε, δεν ήρθε να μας δει άλλη φορά. Ήρθε μία φορά, γιατί ήθελε να πάρει μερικά πράγματα, δικά της. Ένα παπλωματάκι. Λέει ‘σαν να κρυώνω’ και τα λοιπά. ‘Μα παιδί μου’, της λέω, ‘έχεις ανάγκη να κοιμάσαι έξω, εδώ στο σπίτι σου το ζεστό και αυτά, και τα λοιπά;’. ‘Μα δεν προλαβαίνω’, λέει, ‘να παίρνω κι’ άλλο λεωφορείο για να πηγαίνω στη δουλειά’», λέει η μητέρα της 45χρονης.

Η ρήξη με τον αδελφό

Η 45χρονη φαίνεται πως είχε συχνά διαφωνίες με τον αδελφό της, όπως και ο ίδιο είχε πει, σχετικά με την φροντίδα των γονιών τους. Αφορμή φέρεται να στάθηκε το σημαντικό ποσό των 30.000 ευρώ που είχε στην κατοχή της η αγνοούμενη, δηιουργώντας απορίες για το αν αυτά τα χρήματα βρίσκονται στο σπίτι της ή σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό.

Στη συνέχεια, όπως αποκάλυψε το Live News, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε ένα επιπλέον ποσό που εμβάστηκε στην αγνοούμενη από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, δύο θείοι της (αδέλφια της μητέρας της) από την Αμερική έστειλαν οικειοθελώς περίπου 3.000 ευρώ συνολικά, προκειμένου να βοηθήσουν οικονομικά όταν πληροφορήθηκαν για την υποτροπή του καρκίνου της μητέρας. Το ποσό αυτό κατατέθηκε αρχικά στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό της Σταυρούλας.

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε νέα ρήξη ανάμεσα στη Σταυρούλα και τον αδελφό της, τον Γιάννη. Όπως επιβεβαιώνει ο ίδιος σε συνομιλία, θεώρησε άδικο να κρατήσει η αδελφή του χρήματα που άτυπα προορίζονταν για τη φροντίδα της μητέρας τους. Έτσι, της άσκησε έντονη πίεση, αναγκάζοντάς την τελικά να μεταφέρει τα χρήματα από τον λογαριασμό της στον τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας τους, όπου και ανήκαν.