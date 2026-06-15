Χανιά: «Δεν πιστεύω ότι οργάνωσε μόνη την εξαφάνισή της», λέει ο αδερφός της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Δεκαέξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η υπόθεση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, εξακολουθεί να αποτελεί έναν άλυτο γρίφο για τις αστυνομικές Αρχές στα Χανιά. Τα ίχνη της χάθηκαν το απόγευμα της 30ής Μαΐου, όταν εθεάθη για τελευταία φορά κοντά σε στάση λεωφορείου, από όπου επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι της, στην πόλη των Χανίων.

Σύμφωνα με το χρονικό της εξαφάνισης, η Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε το μεσημέρι της 30ής Μαΐου στο Βαρύπετρο Χανίων, όπου συναντήθηκε με κάποιον εργάτη, προκειμένου να τον πληρώσει για την εκτέλεση αγροτικών εργασιών. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ακίνητο ιδιοκτησίας της που νοικιάζει, με τους ενοικιαστές να αναφέρουν, πως την είδαν να κρατά μία σακούλα.

Λίγο αργότερα κατευθύνθηκε προς τη στάση αστικού λεωφορείου, προφανώς για να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων, όπου διέμενε και εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης. Μάρτυρας φέρεται να την είδε περίπου στις 17:30. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα ίχνη της χάθηκαν. Το κινητό της τηλέφωνο σταμάτησε να εκπέμπει σήμα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς και έκτοτε παραμένει απενεργοποιημένο. Η 45χρονη δεν εμφανίστηκε ποτέ στην εργασία της, δεν επικοινώνησε με κανέναν συγγενή ή φίλο και δεν έδωσε κανένα σημάδι ζωής.

«Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να έχει συμβεί» – Η μαρτυρία του αδελφού της

Ο αδελφός της αγνοούμενης δηλώνει πως αντιλήφθηκε την εξαφάνισή της όταν βγήκε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για οκτώ ημέρες.

«Δεν έχω ακόμα κάποια ενημέρωση. Το έχω αφήσει στις Αρχές και περιμένω. Εγώ ό,τι μπορούσα να μάθω, το έχω μάθει, αλλά δεν έχω βρει κάτι», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, νοσηλευόταν από τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου και όταν πήρε εξιτήριο στις 3 Ιουνίου, άρχισε να αναζητά την αδελφή του. Επισκέφθηκε τη δικηγόρο του και στη συνέχεια η ίδια επικοινώνησε με ανθρώπους του εργασιακού της περιβάλλοντος, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι η αδερφή του, δεν είχε εμφανιστεί από τις 30 Μαΐου.

«Δεν πονηρεύτηκε κανείς νωρίτερα γιατί δεν είχαμε καθημερινή επικοινωνία. Γι’ αυτό δεν πήγα αμέσως στην Αστυνομία», συμπληρώνει.

Ο ίδιος αναφέρει ότι τα περιουσιακά και κληρονομικά ζητήματα της οικογένειας ήταν λυμένα εδώ και χρόνια και πως δεν γνωρίζει να είχε διαφορές ή αντιπαραθέσεις με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Ποτέ δεν ήμασταν πολύ κοντά με την αδελφή μου. Υπήρχαν διαφωνίες σχετικά με τη φροντίδα των γονιών μας, όμως όχι κάτι περισσότερο. Ο πατέρας μου βρίσκεται σε αρχικό στάδιο άνοιας και η μητέρα μου είναι ανάπηρη. Εγώ έχω αναλάβει τη φροντίδα τους».

Παράλληλα εκφράζει αμφιβολίες για το ενδεχόμενο να εξαφανίστηκε οικειοθελώς.

«Δεν τη θεωρώ ικανή να έχει οργανώσει μόνη της μία εξαφάνιση. Από το σπίτι της δεν λείπουν ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα. Είχε αφήσει ακόμη και ρούχα στην απλώστρα. Όταν έφευγε για δύο ή τρεις ημέρες, πάντα ενημέρωνε. Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση ή κάτι που δεν γνώριζα».

«Είναι υπέροχο πλάσμα», λένε οι φίλοι της από την ομάδα Facebook όπου είχε ενταχθεί

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνική, ωστόσο συμμετείχε ενεργά σε διαδικτυακή ομάδα, όπου είχε αναπτύξει επικοινωνία με δύο έως τρία άτομα.

«Είχε έναν αδερφό, αλλά από ό,τι ξέρω και μου είχε πει, δεν είχε πολλές επαφές», αναφέρει φίλη της.

Σύμφωνα με μέλη της ομάδας, συχνά ζητούσε συμβουλές για τη διαχείριση των προβλημάτων των γονιών της, ενώ κατά καιρούς συζητούσε και για ορισμένα προσωπικά ζητήματα υγείας, τα οποία όμως δεν χαρακτηρίζονταν σοβαρά.

Φίλοι της περιγράφουν μία ευγενική και καλοσυνάτη γυναίκα που αντιμετώπιζε μόνη της αρκετές δυσκολίες.

«Αυτό το κορίτσι ήταν στην ομάδα μας. Έχει χαθεί από την Κρήτη εδώ και ημέρες. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε, ας απευθυνθεί στις Αρχές και στο Χαμόγελο του Παιδιού», έγραψε ένα μέλος.

Άλλη φίλη της ανέφερε:

«Είναι υπέροχο πλάσμα. Είχε επικοινωνήσει μαζί μου όταν επρόκειτο να κάνει μία επέμβαση και βρισκόταν σε πανικό. Τελικά όλα πήγαν καλά. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος».

Σύμφωνα με αναφορές από άτομα που συνομιλούσαν μαζί της διαδικτυακά, η ίδια είχε εκφράσει παράπονα για τις σχέσεις με τον αδελφό της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Οι σχέσεις μου με τον αδερφό μου είναι ασταθείς» και πως «παλεύω μόνη μου να στηρίξω τους γονείς μου» , δήλωση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του αδερφού της, σύμφωνα με τους οποίους, ο ίδιος ανέλαβε εξ ‘ολοκλήρου την φροντίδα των γονιών τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων, η αδερφή του εργαζόταν στα Χανιά.

Επισημαίνεται πως η μητέρα τους είναι ανάπηρη και ο πατέρας τους βρίσκεται στο αρχικό στάδιο άνοιας.

Τα κρίσιμα ερωτήματα και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Η εξαφάνιση δηλώθηκε επισήμως στις 7 Ιουνίου, λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο του αδελφού της, ενώ την ίδια ημέρα εκδόθηκε και Missing Alert. Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στο Βαρύπετρο, την Αγιά και τις γύρω περιοχές, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο εάν επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο για τα Χανιά ή εάν χάθηκε πριν φτάσει στη στάση. Παράλληλα ερευνάται εάν κάμερες έχουν καταγράψει την παρουσία της στο λιμάνι, καθώς η κατοικία της βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: ατύχημα, εγκληματική ενέργεια ή εκούσια εξαφάνιση. Ωστόσο, το τελευταίο σενάριο εμφανίζεται να συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η 45χρονη δεν πήρε μαζί της τσάντα, προσωπικά αντικείμενα ή επιπλέον ρούχα, γεγονός που δυσκολεύει το σενάριο της προγραμματισμένης φυγής. Παράλληλα δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι έφυγε από την Κρήτη αεροπορικώς, ενώ και το ενδεχόμενο αναχώρησης με πλοίο θεωρείται περιορισμένων πιθανοτήτων.

Το γεγονός ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε, σε συνδυασμό με την ξαφνική διακοπή κάθε επικοινωνίας, ενισχύει την ανησυχία των ερευνητών.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή ακόμη και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, αναζητώντας το στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση, και θα διαλευκάνει το τι ακριβώς συνέβη στην Σταυρούλα Λεβεντάκη, το απόγευμα της 30ής Μαΐου.