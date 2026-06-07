Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη

Οι αρχές αναζητούν την 13χρονη Ραφαέλα-Αικατερίνη Α., η οποία εξαφανίστηκε από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο, καλώντας το κοινό να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

exafanisi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 13χρονης Ραφαέλας-Αικατερίνης Α., η οποία εξαφανίστηκε από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της ανήλικης, καθώς υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
  • Όποιος διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 13χρονης Ραφαέλας-Αικατερίνης Α., η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση το Σάββατο 6 Ιουνίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ραφαέλα-Αικατερίνη Α., 13 ετών, εξαφανίστηκε από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026.

Η ανήλικη έχει ύψος 1,70 μέτρα, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής της δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί τι ρούχα φορούσε.

Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό της 13χρονης καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, μέσω της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Παράλληλα, πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ