Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 13χρονης Ραφαέλας-Αικατερίνης Α., η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση το Σάββατο 6 Ιουνίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ραφαέλα-Αικατερίνη Α., 13 ετών, εξαφανίστηκε από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026.

Η ανήλικη έχει ύψος 1,70 μέτρα, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής της δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί τι ρούχα φορούσε.

Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό της 13χρονης καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, μέσω της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Παράλληλα, πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.