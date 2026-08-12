Χειροπέδες σε 34χρονο σε παραλία της Καρπάθου – Η κίνηση μπροστά σε μητέρα και κόρη που έφερε τη σύλληψη

Σκηνές που προκάλεσαν έντονη αναστάτωση διαδραματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) στην Κάρπαθο, όταν 2 γυναίκες, μητέρα και κόρη, βρέθηκαν αντιμέτωπες με έναν άνδρα ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία τους, τις πλησίασε ολόγυμνος και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία στην περιοχή των Πηγαδίων, και κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές του νησιού, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, έναν 34χρονο υπήκοο Δανίας, μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες της dimokratiki.gr, λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής, και συγκεκριμένα γύρω στη 13:00, προσήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου 2 γυναίκες, μια 22χρονη και η 52χρονη μητέρα της, οι οποίες υπέβαλαν έγκληση σε βάρος του 34χρονου για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως κατέθεσαν, περίπου μία ώρα νωρίτερα, στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ βρίσκονταν στην παραλία ο άνδρας τις πλησίασε εντελώς γυμνός και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά τους.

Οι αστυνομικοί της Καρπάθου, αμέσως μετά την υποβολή της έγκλησης, κινήθηκαν για τον εντοπισμό του καταγγελλόμενου. Στις 13:40, μόλις 40 λεπτά μετά την προσέλευση των 2 γυναικών στο Τμήμα, ο 34χρονος Δανός, ο οποίος διαμένει προσωρινά στα Πηγάδια, εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς κρατήθηκε για περίπου 2 ώρες και στις 16:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, με την ποινική διαδικασία σε βάρος του να ακολουθεί πλέον τη νόμιμη οδό.