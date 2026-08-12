SOS της ΕΛΑΣ για νέα απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις – Το κόλπο που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι

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SOS της ΕΛΑΣ για νέα απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις. Συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες σχετικά με την αποστολή απατηλών μηνυμάτων (SMS) για πλαστές τροχονομικές παραβάσεις καθώς οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να προσδώσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στα μηνύματά τους.

Το κόλπο που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και η… έκπτωση

Ειδικότερα, μέσω συνδέσμου (link) που περιλαμβάνεται στο απατηλό μήνυμα, οι πολίτες οδηγούνται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο εμφανίζει δήθεν στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως καταγεγραμμένη ταχύτητα οχήματος, ισχύον όριο ταχύτητας, ημερομηνία παράβασης, βαθμούς ποινής και χρηματικό πρόστιμο.

Μάλιστα, στη νέα αυτή μορφή απάτης οι δράστες επιχειρούν να καταστήσουν ακόμη πιο πειστική την απατηλή διαδικασία, προσφέροντας δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, εφόσον αυτό καταβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούν συνθήκες πίεσης και τεχνητής αίσθησης «ευκαιρίας», προκειμένου ο πολίτης να προχωρήσει άμεσα στην πληρωμή χωρίς προηγουμένως να ελέγξει τη γνησιότητα της ειδοποίησης.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για απάτη (phishing) και οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν αποτελούν επίσημες πλατφόρμες της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλης δημόσιας Αρχής.

Οι οδηγίες της ΕΛΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία και οι αρμόδιες δημόσιες Αρχές δεν ζητούν την πληρωμή τροχονομικών προστίμων μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με SMS ή άλλα μηνύματα, ενώ οι επίσημες πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω των προβλεπόμενων κρατικών διαδικασιών και ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι πολίτες καλούνται να μην επιλέγουν-“κλικάρουν” τον σύνδεσμο, να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής και να διαγράφουν το σχετικό μήνυμα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται ακόμη και όταν η ιστοσελίδα ή το μήνυμα εμφανίζονται προσεγμένα και αληθοφανή, καθώς η απουσία ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών δεν αποτελεί πλέον ένδειξη γνησιότητας. Ήδη με προηγούμενη ανακοίνωση είχε επισημανθεί ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν πλέον ορθότερη σύνταξη και εμφάνιση για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των απατηλών μηνυμάτων.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι το gov.gr δεν αποστέλλει συνδέσμους (links) μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστίμων. Οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, ακόμη και αν αυτά εμφανίζονται ως προερχόμενα από το gov.gr ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

Για οποιονδήποτε έλεγχο ή συναλλαγή που αφορά δημόσια υπηρεσία, οι πολίτες θα πρέπει να εισέρχονται οι ίδιοι στην επίσημη ιστοσελίδα του gov.gr, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση στον φυλλομετρητή τους, και όχι μέσω συνδέσμων που λαμβάνουν σε μηνύματα.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τραπεζικά στοιχεία ή έχει πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσω τέτοιου συνδέσμου, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του και με τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.