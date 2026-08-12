Το μυστηριώδες φωτεινό «σύννεφο» στον ουρανό που προκάλεσε απορίες – Η εξήγηση Κολυδά για τα… UFO

Όσοι το βράδυ της Τρίτης (11/8), παραμονή της έκλειψης ηλίου, είχαν στραμμένο το βλέμμα τους στον ουρανό είδαν ένα φαινόμενο που γέννησε απορίες και μεγάλες συζητήσεις στο διαδίκτυο, κάνοντας πολλούς να μιλούν για UFO…

Συγκεκριμένα σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X φαίνεται μία παράξενη λάμψη στον ουρανό της Κρήτης, που μοιάζει με ιπτάμενο αντικείμενο σε σχήμα κώνου. Πετάει για αρκετή ώρα στον ουρανό και ξαφνικά μοιάζει να σβήνει, να χάνεται.

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίστηκε και στον ουρανό της Αττικής.

Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά: Από «UFO» σε ένα όμορφο μάθημα Φυσικής

Την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι «πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ UFO ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΕ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ

Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη – αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή – εξήγηση.

Πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

Σε αυτά τα ύψη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Έτσι, όταν απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών από το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου, δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους μέσα στην πυκνότερη κατώτερη ατμόσφαιρα. Διαστέλλονται πολύ γρήγορα και μπορούν να καταλάβουν μια τεράστια περιοχή.

Εάν παράλληλα το ανώτερο στάδιο περιστρέφεται ή αλλάζει προσανατολισμό, η εκροή των αερίων αποκτά χαρακτηριστική γεωμετρία. Καθώς το νέφος συνεχίζει να διαστέλλεται, μπορεί από το έδαφος να εμφανιστεί ως ένας σχεδόν τέλειος σπειροειδής ή κυκλικός σχηματισμός.

Γιατί όμως λάμπει;

Εδώ βρίσκεται ίσως το ομορφότερο μέρος του φαινομένου.

Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της Γης.

Το φως διαχέεται και ανακλάται στα σωματίδια και στα αέρια του νέφους, κάνοντάς το να ξεχωρίζει έντονα πάνω στον σκοτεινό ουρανό. Πρόκειται για το λεγόμενο twilight effect, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια ή μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων.

Γι’ αυτό και οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, γαλαζωποί ή ελαφρά χρωματισμένοι και να έχουν τεράστιες φαινομενικές διαστάσεις.

Από «UFO» σε ένα όμορφο μάθημα Φυσικής

Επομένως, ένας τέτοιος φωτεινός σχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη κάποιου άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου.

Αντίθετα, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς συνδυάζονται η πυραυλική τεχνολογία, η φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, η κίνηση των αερίων σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και ο φωτισμός από τον Ήλιο.

Και υπάρχει μια ωραία αντίφαση: εμείς βρισκόμαστε ήδη μέσα στη νύχτα, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα ψηλότερα ο Ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τα ίχνη που άφησε πίσω του ένας πύραυλος.

Έτσι δημιουργούνται αυτές οι παράξενες φωτεινές σπείρες που, για λίγα λεπτά, μπορούν πραγματικά να κάνουν τον ουρανό να μοιάζει… εξωγήινος.