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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 59χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στη Σίνδο

Ένας 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στη Σίνδο, αφού φέρεται να έβαλε έξι φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις, καίγοντας τουλάχιστον 35 στρέμματα. Η σύλληψη έγινε μετά από κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον κατηγορούμενο να οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.

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φωτιά Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στη Σίνδο.
  • Ο συλληφθείς φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή.
  • Δύο εστίες εκδηλώθηκαν το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, καίγοντας περίπου 35 στρέμματα, ενώ χθες φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες στην ίδια περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στη Σίνδο.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος που συνελήφθη μετά από κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σίνδο.

 

Η δράση του συλληφθέντα

Ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Χθες, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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