Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 59χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στη Σίνδο

Ένας 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στη Σίνδο.
Συγκεκριμένα, ο 59χρονος που συνελήφθη μετά από κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σίνδο.
Η δράση του συλληφθέντα
Ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
Χθες, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα.