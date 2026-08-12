Βίντεο: Οδηγούσε με το κινητό στο χέρι και γκρέμισε την πρόσοψη καταστήματος – Η στιγμή της πρόσκρουσης

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Συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο συγκρούεται με σφοδρότητα πάνω σε κατάστημα, προκαλώντας τη μερική κατάρρευση του κτιρίου, είδαν το φως της δημοσιότητας στη Βρετανία.

Το βίντεο

Ο 21χρονος οδηγός Ντάνιελ Μοχάμεντ προκάλεσε την κατάρρευση της πρόσοψης ενός κτιρίου όταν προσέκρουσε πάνω σε ένα κατάστημα στην περιοχή Μπέρσλεμ του Στόουκ-ον-Τρεντ, γύρω στις 6:00 το πρωί (τοπική ώρα) της 20ής Ιουλίου του περασμένου έτους.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που μέρος του κτιρίου κατεδαφίστηκε κατά την πρόσκρουση, αφού ο Μοχάμεντ έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. που οδηγούσε και έπεσε κατευθείαν πάνω στο κατάστημα.

Ένα σύννεφο από συντρίμμια υψώθηκε μετά τη καταστροφική σύγκρουση, η οποία άφησε ολόκληρη την πρόσοψη του κτιρίου ανοιχτή και το αυτοκίνητο ολοσχερώς καταστραμμένο.

Αγνόησε τις προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, στο Δικαστήριο του Στόουκ-ον-Τρεντ ακούστηκε ότι μια γυναίκα, η οποία επέβαινε στο κάθισμα του συνοδηγού, ζητούσε από τον Μοχάμεντ να ελαττώσει ταχύτητα, καθώς εκείνος οδηγούσε κρατώντας το κινητό του τηλέφωνο στο χέρι.

Ο 21χρονος οδηγός αγνόησε την προειδοποίηση, προσκρούοντας στο κτίριο και αφήνοντας τη συνεπιβάτιδα —η οποία τον γνώριζε μέσω κοινών φίλων— με κατάγμα στην αριστερή κλείδα και κατάγμα σε δύο οστά του πήχη της.

Και οι δυο τους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Εκτός από το σπασμένο κόκαλο της κλείδας και τα κατάγματα στον καρπό, η γυναίκα παρουσίασε μούδιασμα και μειωμένη αίσθηση στα δάχτυλά της μετά το ατύχημα.

Η ομολογία και η απόφαση του δικαστηρίου

Ο Μοχάμεντ ομολόγησε την ενοχή του για την πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης από επικίνδυνη οδήγηση, για χρήση οχήματος χωρίς ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, καθώς και για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε προηγούμενη καταδίκη για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Ο δικαστής Γκρέικαμ Σμιθ τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 26 μηνών. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, στον Μοχάμεντ επιβλήθηκε ποινή στέρησης του διπλώματος οδήγησης για τρία χρόνια και 10 μήνες, ενώ θα πρέπει επίσης να περάσει από επανεξέταση για να το ανακτήσει.