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Ρωσία: Νέο κύμα βομβαρδισμών στην Ουκρανία – Στάχτη ένα εμπορικό κέντρο στη Ζαπορίζια, 2 νεκροί στη Χερσώνα και ζημιές στην Οδησσό

Οι ουκρανικές υποδομές βρίσκονται σε κλοιό συνεχών ρωσικών βομβαρδισμών, με τη Μόσχα να εξαπολύει νέο νυχτερινό κύμα επιθέσεων σε εμπορικά κέντρα και κατοικημένες περιοχές. Στη Ζαπορίζια, το εμπορικό κέντρο Epicentr καταστράφηκε από πυρκαγιά, ενώ δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη Χερσώνα και σημειώθηκαν ζημιές σε κτίριο κατοικιών στην Οδησσό.

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Διεθνή Νέα

Ουκρανία Ρωσία Ζαπορίζια
Πηγή: Telegram / @ivan_fedorov_zp
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το εμπορικό κέντρο Epicentr στη Ζαπορίζια νωρίς το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας πυρκαγιά και εκτεταμένες ζημιές, ενώ 1.200 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.
  • Η επίθεση στη Ζαπορίζια σημειώνεται ενώ η αλυσίδα Epicentr προσπαθεί ακόμη να διαχειριστεί την καταστροφή δύο μεγάλων εγκαταστάσεων logistics και παραγωγής στην περιφέρεια του Κιέβου, κατά τη διάρκεια της μαζικής ρωσικής επίθεσης της 5ης Αυγούστου.
  • Τα τελευταία νυχτερινά πλήγματα στοίχισαν επίσης τη ζωή σε δύο γυναίκες στη Χερσώνα, ενώ στην Οδησσό προκλήθηκαν ζημιές στον πέμπτο όροφο κτιρίου κατοικιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κλοιό συνεχών ρωσικών βομβαρδισμών βρίσκονται οι ουκρανικές υποδομές, καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε νέο νυχτερινό κύμα επιθέσεων πλήττοντας εμπορικά κέντρα και κατοικημένες περιοχές.

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Ζαπορίζια: Στο στόχαστρο το εμπορικό Epicentr

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το εμπορικό κέντρο Epicentr στη Ζαπορίζια νωρίς το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας πυρκαγιά και εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.


Το πλήγμα σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη στοχοποίηση της Ζαπορίζια από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων όπλων που προμήθευσε η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της περιφέρειας Ζαπορίζια, δήλωσε ότι το τελευταίο χτύπημα έπληξε το εμπορικό κέντρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ δημοσίευσε εικόνες που αποτυπώνουν την εκτεταμένη καταστροφή στο εσωτερικό του.


Ο Φεντόροφ ανέφερε επίσης ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα περίπου 1.200 σπίτια να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε μία από τις συνοικίες της Ζαπορίζια.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσβησαν τη φωτιά που κάλυπτε έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτή τη στιγμή [το βράδυ] προβαίνουν σε έλεγχο και κατάσβεση των δομών του κτιρίου», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Ακολούθησε την πολύνεκρη πυραυλική επίθεση

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη, η Ρωσία εξαπέλυσε ένα από τα μεγαλύτερα μικτά πυραυλικά πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων στη Ζαπορίζια, με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι η επίθεση περιλάμβανε βαλλιστικούς πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε ένα πακέτο 20 πυραύλων και κατευθυνόμενων βομβών κατά της πόλης τη νύχτα της 11ης Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων τριών βαλλιστικών πυραύλων, δύο υπερηχητικών πυραύλων Zircon και 15 κατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών KAB.

Σταθερός στόχος η αλυσίδα Epicentr

Η τελευταία αυτή επίθεση σημειώνεται ενώ η αλυσίδα Epicentr προσπαθεί ακόμη να διαχειριστεί την καταστροφή δύο μεγάλων εγκαταστάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και παραγωγής στην περιφέρεια του Κιέβου, κατά τη διάρκεια της μαζικής ρωσικής επίθεσης της 5ης Αυγούστου.

Η αλυσίδα λιανικής πώλησης εξοπλισμού σπιτιού και δομικών υλικών ανέφερε ότι ένα κέντρο logistics στην οδό Viskozna στο Κίεβο καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, ενώ ένα ξεχωριστό συγκρότημα logistics και παραγωγής στην Καληνίβκα της περιφέρειας Κιέβου επλήγη απευθείας.

Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, οι οποίοι διακομίστηκαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εταιρεία Epicentr, οι απευθείας πυραυλικές επιθέσεις κατέστρεψαν τα δύο μεγάλα αποθηκευτικά συγκροτήματα, ενώ ένας άλλος πύραυλος έπληξε το εργοστάσιο Epicentr Ceramic Corporation —έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές πλακιδίων στην Ουκρανία— διακόπτοντας την παραγωγή.

Παράλληλα, καταστράφηκε ένας χώρος στάθμευσης κοντά στο συγκρότημα logistics, με αποτέλεσμα να καούν 20 ιδιωτικά αυτοκίνητα εργαζομένων.

Η εταιρεία εκτίμησε ότι η πλήρης αποκατάσταση της καταστραμμένης παραγωγικής ικανότητας θα διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 χρόνο και πιθανότατα σχεδόν δύο χρόνια, καθιστώντας τη μεταφορά της παραγωγής στο εξωτερικό άμεση προτεραιότητα.

Νεκροί στη Χερσώνα, ζημιές στην Οδησσό

Τα τελευταία νυχτερινά πλήγματα στοίχισαν επίσης τη ζωή σε δύο γυναίκες στη Χερσώνα, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Η μία γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ρωσικό drone έπληξε το σπίτι της, ενώ η δεύτερη έχασε τη ζωή της στην Κεντρική Συνοικία της Χερσώνας.

Στην Οδησσό, οι ρωσικές δυνάμεις προκάλεσαν ζημιές στον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου κατοικιών κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων. Οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη την ώρα και δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, Pravda

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