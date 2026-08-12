LIVE UPDATE
Θεσπρωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα – Σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα

Φωτιά στην Ηλεία – Επιχειρούν και 5 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρι Αμαλιάδας του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Ήλιδας με υδροφόρες. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

αεροσκάφος πυροσβεστική
ΦΩΤΟ αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Χάβαρι Αμαλιάδας του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία, με το Πυροσβεστικό Σώμα να ενημερώνεται περίπου στις 13:00.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη. Ο Δήμος Ήλιδας συνδράμει με υδροφόρες.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρι Αμαλιάδας του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ήλιδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ