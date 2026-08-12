Φωτιά στην Ηλεία – Επιχειρούν και 5 αεροσκάφη

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρι Αμαλιάδας του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ήλιδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).