Χανιά: Συνελήφθη 26χρονος, μέλος κυκλώματος ναρκωτικών – Η «καβάτζα» με την πανάκριβη ροζ κοκαΐνη – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Νέα σύλληψη σημειώθηκε στα Χανιά, στο πλαίσιο της έρευνας της Δίωξης Ναρκωτικών για τη δράση εγκληματικής ομάδας, που φέρεται να είχε αναπτύξει δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, στην Κρήτη.

Εντοπίστηκε χώρος αποθήκευσης και συσκευασίας

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων και οδήγησαν στον εντοπισμό ενός χώρου που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» για την αποθήκευση και τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 26χρονο υπήκοο Φινλανδίας, ο οποίος βρισκόταν σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο.

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής έρευνας στον χώρο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, εντοπίστηκαν ποσότητες tusi, γνωστής και ως «ροζ κοκαΐνης», καθώς και κάνναβη. Παράλληλα, βρέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 2.650 ευρώ, αλλά και υλικά που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία των ναρκωτικών.

Η νέα σύλληψη εντάσσεται στην ευρύτερη αστυνομική έρευνα για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, με τις Αρχές, να εξετάζουν τον ρόλο του 26χρονου και τη σύνδεσή του με το δίκτυο διακίνησης.

Οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να αποσαφηνιστεί η έκταση της δράσης της ομάδας και ο ρόλος των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου έναν 26χρονο Φινλανδό και προχώρησαν σε νόμιμη έρευνα στον χώρο.

Κατά την έρευνα αποκαλύφθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και αντικείμενα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνδέονται με την αποθήκευση και τη συσκευασία τους.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

132,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (tusi)

109,8 γραμμάρια κάνναβης

2.650 ευρώ σε μετρητά

Ζυγαριά

Πλήθος ειδών συσκευασίας

Η νέα σύλληψη έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την προηγούμενη επιχείρηση των Αρχών, η οποία είχε αποκαλύψει σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών κρυμμένες μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών και μεταφερόμενες μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Τα δέματα με τα «παιχνίδια»

Η αρχική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στα Χανιά, όταν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν και συνέλαβαν 21χρονο, τη στιγμή που έβγαινε από εγκαταστάσεις εταιρείας courier έχοντας παραλάβει δέμα.

Στο εσωτερικό του είχαν τοποθετηθεί επτά κουτιά παιχνιδιών, μέσα στα οποία είχαν κρυφτεί συσκευασίες με 4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης και 122 γραμμάρια κοκαΐνης.

Η έρευνα επεκτάθηκε και στο Ηράκλειο, όπου την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε δεύτερο δέμα σε εταιρεία ταχυμεταφορών. Εκεί βρέθηκαν ακόμη 7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και 337 γραμμάρια κοκαΐνης, επίσης κρυμμένα μέσα σε κουτιά παιχνιδιών.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης κατασχέθηκε και Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Από τα δύο δέματα προέκυψαν συνολικά περισσότερα από 12 κιλά κάνναβης και περίπου 460 γραμμάρια κοκαΐνης, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της υπόθεσης που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών.

Η νέα έρευνα στα Χανιά, προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν χώρο-«καβάτζα», όπου φέρεται να φυλάσσονταν και να προετοιμάζονταν ποσότητες ναρκωτικών.