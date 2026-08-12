Ινδονησία: Ένας νεκρός από φωτιά σε φέριμποτ ανάμεσα σε Μπαλί και Λόμποκ – Στα κύματα πάλευαν 172 επιβαίνοντες

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Μία νεκρή και 172 διασωθέντες είναι ο απολογισμός πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο φέριμποτ «Putri Yasmin» στα ανοικτά του Μπαλί, στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές διάσωσης, όλοι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σκάφος.



Το φέρι είχε αναχωρήσει από το από το λιμάνι Παδάνγκ Μπάι στο Μπαλί και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Λέμπαρ στο γειτονικό νησί Λόμποκ, όταν εκδηλώθηκε φωτιά από ακόμη άγνωστη αιτία γύρω στις 4:20 π.μ. (τοπική ώρα), εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με τα κύματα στην περιοχή να φτάνουν σε ύψος έως και τα τέσσερα μέτρα.

Το θύμα της πυρκαγιάς

Μία 19χρονη Ινδονήσια κηρύχθηκε νεκρή, σύμφωνα με τον Μουχάμαντ Χαριγιάντι, επικεφαλής των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης της Λόμποκ.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στη Λέμαρ, στη δυτική ακτή της Λόμποκ, είδε μία σορό να μεταφέρεται στην ξηρά μέσα σε σάκο για νεκρούς.

Επιχείρηση διάσωσης

Ένας διασωθείς, ο Κίκι Όκτα Πραντίκα, 25 ετών, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Λέμπαρ ότι άρπαξε ένα σωσίβιο προτού πηδήξει στη θάλασσα μαζί με πολλούς άλλους επιβάτες.

Οι περίπου 172 επιβάτες, μεταξύ των οποίων δύο Αυστραλοί τουρίστες, τουλάχιστον τρία βρέφη και αρκετά μικρά παιδιά, απομακρύνθηκαν από το πορθμείο με τουλάχιστον τρία σκάφη, μεταξύ των οποίων ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού και ένα άλλο πορθμείο, σύμφωνα με τον Χαριγιάντι.

Η ταξιδιωτική υπηρεσία Smartraveller προειδοποιεί τους Αυστραλούς που ταξιδεύουν στην Ινδονησία ότι «πολλές επιχειρήσεις δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μεταφορών και των τουριστικών πρακτόρων».

Οι αρχικές αναφορές, βάσει της λίστας επιβατών, σημείωναν ότι το φέριμποτ μετέφερε 131 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 17 μελών πληρώματος, όταν ξέσπασε η φωτιά στο Στενό του Λόμποκ.

Ωστόσο, ώρες μετά το περιστατικό, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στο πλοίο επέβαιναν περισσότερα άτομα (172 άτομα) από όσα είχαν δηλωθεί.

Στην Ινδονησία είναι συνηθισμένο φαινόμενο ο αριθμός των επιβατών στα πλοία να διαφέρει από τις επίσημες λίστες. Το φέριμποτ μετέφερε επίσης 44 οχήματα και 53 μοτοσικλέτες.

Πλοία της υπηρεσίας διάσωσης παραμένουν στην περιοχή, ενώ ελικόπτερο κάνει πτήσεις αναγνώρισης.

Νωρίτερα σήμερα, ο Χαριγιάντι είχε πει πως δεν είχε μείνει κανένας επιβάτης ή μέλος πληρώματος πάνω στο φλεγόμενο φέρι.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τραυματίες ή αγνοούμενους.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Daily Mail, Associated Press