Μετρό: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές στον «Άγιο Αντώνιο»

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Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό, το πρωί της Τετάρτης (12/8) στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άνδρα πρόκειται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μία μηχανή του ΕΚΑΒ.

Εκτός λειτουργίας σταθμοί του μετρό

Λόγω του συμβάντος τέθηκαν εκτός λειτουργίας σταθμοί του μετρό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξαγόταν στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό και εκτός λειτουργίας τέθηκαν προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος.