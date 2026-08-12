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Μετρό: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές στον «Άγιο Αντώνιο»

Μετρό: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές στον «Άγιο Αντώνιο»

Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης (12/8) από τις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος», με τη σορό του να πρόκειται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα». Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξαγόταν προσωρινά στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό, με τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος να τίθενται εκτός λειτουργίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό, το πρωί της Τετάρτης (12/8) στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».
  • Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ η σορός του πρόκειται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».
  • Λόγω του συμβάντος, τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος», με την κυκλοφορία στη Γραμμή 2 να διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό, το πρωί της Τετάρτης (12/8) στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άνδρα πρόκειται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μία μηχανή του ΕΚΑΒ.

Εκτός λειτουργίας σταθμοί του μετρό

Λόγω του συμβάντος τέθηκαν εκτός λειτουργίας σταθμοί του μετρό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξαγόταν στο τμήμα Σεπόλια-Ελληνικό και εκτός λειτουργίας τέθηκαν προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος.

 

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