Κουτσούμπας για Τεντόγλου: Πολλά συγχαρητήρια και καλή δύναμη για τα επόμενα

Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για την σπουδαία επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και την κατάκτηση ακόμη ενός χρυσού μεταλλίου, δίνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκι. Κι όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι τα συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον κόσμο. Και είναι η αγάπη του κόσμου που τροφοδοτεί μια συνεχόμενη προσπάθεια, πετυχαίνοντας μια ιστορική νίκη 4 διαδοχικά χρυσών μεταλλίων Ευρώπης», τονίζει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Πολλά συγχαρητήρια, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή και καλή δύναμη για τα επόμενα» καταλήγει ο κ. Κουτσούμπας.