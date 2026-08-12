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Κουτσούμπας για Τεντόγλου: Πολλά συγχαρητήρια και καλή δύναμη για τα επόμενα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συγχαίρει τον Μίλτο Τεντόγλου για τη σπουδαία επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου. Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ εξήρε την αυτοπεποίθηση του αθλητή και τη σχέση του με τον προπονητή του, Πομάσκι, αναδεικνύοντας την ιστορική νίκη των τεσσάρων διαδοχικών χρυσών μεταλλίων Ευρώπης.

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δίνει συγχαρητήρια ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον Μίλτο Τεντόγλου για την σπουδαία επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και την κατάκτηση ακόμη ενός χρυσού μεταλλίου.
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επεσήμανε πως «η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκι», τονίζοντας την ιστορική νίκη των 4 διαδοχικών χρυσών μεταλλίων Ευρώπης.
  • Ο κ. Κουτσούμπας κατέληξε απευθύνοντας στον αθλητή «Πολλά συγχαρητήρια, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή και καλή δύναμη για τα επόμενα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για την σπουδαία επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και την κατάκτηση ακόμη ενός χρυσού μεταλλίου, δίνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκι. Κι όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι τα συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον κόσμο. Και είναι η αγάπη του κόσμου που τροφοδοτεί μια συνεχόμενη προσπάθεια, πετυχαίνοντας μια ιστορική νίκη 4 διαδοχικά χρυσών μεταλλίων Ευρώπης», τονίζει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Πολλά συγχαρητήρια, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή και καλή δύναμη για τα επόμενα» καταλήγει ο κ. Κουτσούμπας.

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