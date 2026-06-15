Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

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Κοινωνία

Φωτιά, συνεργείο αυτοκινήτων, Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
  • Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ οι φλόγες έχουν περιοριστεί στο πατάρι της επιχείρησης χωρίς κίνδυνο επέκτασης.
  • Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί απίστευτο μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Στρατού λόγω εκτροπής της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι φλόγες έχουν περιοριστεί στο πατάρι της επιχείρησης και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και στη Λεωφόρο Στρατού δημιουργήθηκε απίστευτο μποτιλιάρισμα, καθώς γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο της ΕΡΤ

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