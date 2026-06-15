Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι φλόγες έχουν περιοριστεί στο πατάρι της επιχείρησης και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και στη Λεωφόρο Στρατού δημιουργήθηκε απίστευτο μποτιλιάρισμα, καθώς γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.

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