MEGA: Αβέβαιο είναι το μέλλον του «Buongiorno»

Το μέλλον της εκπομπής «Buongiorno» στο Mega είναι αβέβαιο. Σύμφωνα με τη Reallife, ο τηλεοπτικός σταθμός δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια έχει συμβόλαιο για συν 1 χρόνο, το οποίο εκκρεμεί να ενεργοποιηθεί από την πλευρά του καναλιού. 

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Φαίη Σκορδά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αβέβαιο είναι το μέλλον του «Buongiorno», καθώς το Mega δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με τη Φαίη Σκορδά, σύμφωνα με τη Reallife.
  • Η παρουσιάστρια έχει συμβόλαιο για συν 1 χρόνο το οποίο εκκρεμεί να ενεργοποιηθεί, ενώ κυκλοφορούν σενάρια που θέλουν άλλα πρόσωπα να εξετάζονται για το πρωινό slot.
  • Για την ώρα, κανένα από τα σενάρια αντικατάστασης δεν επιβεβαιώνεται, με πηγές από το Mega να τονίζουν ότι η Φ. Σκορδά διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την ανώτατη διοίκηση του σταθμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αβέβαιο είναι το μέλλον του «Buongiorno», καθώς έως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το Mega δεν έχει ακόμα επικοινωνήσει με τη Φαίη Σκορδά, σύμφωνα με τη Reallife.

Κλείνοντας τη δεύτερη σεζόν στην πρωινή ζώνη του σταθμού, η παρουσιάστρια έχει συμβόλαιο για συν 1 χρόνο, το οποίο εκκρεμεί να ενεργοποιηθεί από την πλευρά του σταθμού, κίνηση που ακόμα δεν έχει γίνει. Στα μετόπισθεν του «Buongiorno» υπάρχει έντονη ανησυχία, καθώς, την ίδια ώρα που το Mega σιωπά και δεν δίνει διαβεβαιώσεις για την επόμενη σεζόν, κυκλοφορούν σενάρια που θέλουν άλλα πρόσωπα να εξετάζονται για το πρωινό slot στο πρόγραμμα του καναλιού.

Για την ώρα, κανένα από τα σενάρια αντικατάστασης του «Buongiorno» δεν επιβεβαιώνεται, ενώ πηγές από το Mega τονίζουν ότι η Φ. Σκορδά διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την ανώτατη διοίκηση του σταθμού.

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