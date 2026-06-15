MEGA: Αβέβαιο είναι το μέλλον του «Buongiorno»

Αβέβαιο είναι το μέλλον του «Buongiorno», καθώς έως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το Mega δεν έχει ακόμα επικοινωνήσει με τη Φαίη Σκορδά, σύμφωνα με τη Reallife.

Κλείνοντας τη δεύτερη σεζόν στην πρωινή ζώνη του σταθμού, η παρουσιάστρια έχει συμβόλαιο για συν 1 χρόνο, το οποίο εκκρεμεί να ενεργοποιηθεί από την πλευρά του σταθμού, κίνηση που ακόμα δεν έχει γίνει. Στα μετόπισθεν του «Buongiorno» υπάρχει έντονη ανησυχία, καθώς, την ίδια ώρα που το Mega σιωπά και δεν δίνει διαβεβαιώσεις για την επόμενη σεζόν, κυκλοφορούν σενάρια που θέλουν άλλα πρόσωπα να εξετάζονται για το πρωινό slot στο πρόγραμμα του καναλιού.

Για την ώρα, κανένα από τα σενάρια αντικατάστασης του «Buongiorno» δεν επιβεβαιώνεται, ενώ πηγές από το Mega τονίζουν ότι η Φ. Σκορδά διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την ανώτατη διοίκηση του σταθμού.