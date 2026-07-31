Μεγάλη φωτιά στο Ποικίλο Όρος στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Μήνυμα του 112 για εκκένωση σε Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου

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Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου, στο πλησίον της Περιφερειακής Αιγαλέου, στο Ποικίλο Όρος.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα 31 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:29. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη 6 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Ασπροπύργου ,Φυλής, Πετρουπολης Περιστεριού.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση σε Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου

Στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται Αφαια Χαιδαριου και Άνω Δάσος Χαιδαριου με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω Λεωφόρο Αθηνών

Στις 16:03 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής

Δείτε φωτογραφίες: