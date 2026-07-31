LIVE – Πύρινος «εφιάλτης»: Στις φλόγες Κρήτη και Αχαΐα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρο – Καλύτερη η εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο

Έναν «πύρινο εφιάλτη» βιώνει η χώρα με τη φωτιά να μαίνεται στο Ρέθυμνο, τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις να συνεχίζεται στην Πάρο, ενώ τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά και στην Αχαΐα, στην περιοχή του Φλόκα, όπου εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής. Καλύτερη είναι η εικόνα από τα μέτωπα σε Άνδρο και Κάλυμνο.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι δεν αναμένεται να κοπάσουν τις επόμενες ώρες.

Μαίνεται η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο.

Η Κρύα Βρύση, νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και η πλευρά της Πρέβελης απασχολούν διάσπαρτες ομάδες των πυροσβεστών μετά την κινητοποίηση τους από όλη της περιφέρεια της Κρήτης. Οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων και των ΕΜΟΔΕ που δρουν στα μέτωπα έχουν ενισχυθεί από Μηχανοκίνητες Μονάδες της Ηπειρωτικής χώρας.

Πυροσβεστικό έργο προσφέρουν παράλληλα πολλοί κάτοικοι των χωριών και εθελοντές, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ρεθύμνου και νότιων δήμων του Ηρακλείου μαζί με μηχανήματα έργου συνεισφέρουν στον αγώνα ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος.

Ολονύχτιες ήταν οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωση τους κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής για να μην φτάσει σε κατοικίες του χωριού, μέχρι τα εναέρια μέσα να μπουν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης.

Σε ύφεση σε Σητεία, Αθερινόλακκο και Αγία Τριάδα

Στον Αθερινόλακο Σητείας η κατάσταση από το συντονιστικό κέντρο χαρακτηρίζεται ως πολύ καλύτερη με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Αγία Τριάδα και Αθερινόλακος το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ανέμων που πνέουν με στόχο να προλαμβάνονται οι όποιες αναζωπυρώσεις.

Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία με τον κύριο όγκο αυτών να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες από τα πολλαπλά μέτωπα το διήμερο 29η-30ή Ιουλίου. Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης και σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του, όπως υπολογίζεται οι πληγείσες περιοχές μέχρι αυτή την ώρα είναι περίπου 45.000 στρέμματα χωρίς να έχουν υπολογιστεί εκτάσεις καμένης γης από τη νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση από τα τοπικά ανακριτικά κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το Ειδικό Κλιμάκιο από την Αθήνα που βρίσκεται στην περιοχή σε συνεργασία και με την ΕΛ.ΑΣ.

Δύο τα μέτωπα στην Αχαΐα

Η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) στην Αχαΐα από την περιοχή του Φλόκα, έσπασε σε δύο μέτωπα. Το ένα κατευθύνεται προς τα Πηγάδια και το δεύτερο προς τον ΧΥΤΑ.

Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό και όπως είπε στο tempo24 ο Δήμαρχος Δυτ. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, «από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια. Ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο αυτή την ώρα».

Στο μεταξύ άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 50 πυροσβέστες , με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα. Η Πολιτική προστασία εξέδωσε ανακοίνωση και μήνυμα 112 επισημαίνοντας:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας . Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκας απομακρυνθείτε από Φλόκα προς Άρλα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Καλύτερη η κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο – Αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Στην Πάρο, οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες για να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, στην Πάρο δεν έχει υπάρξει νέα αναζωπύρωση εκτός της πυρκαγιάς, πρόκειται για ενεργό μέτωπο που εξακολουθεί να παρουσιάζει εστίες μέσα στην περίμετρό του, γεγονός που απαιτεί συνεχή παρουσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα τρία νησιά παραμένουν οι ίδιες. Στην Κάλυμνο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Στην Άνδρο βρίσκονται σε ανάπτυξη 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα, ενώ στην Πάρο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα.