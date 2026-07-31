Απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων σε Ραφήνα και Λαύριο – Ποια δρομολόγια εκτελούνται από τον Πειραιά

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Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Στα δύο λιμάνια υπάρχει απαγορευτικό απόπλου και δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή αναχώρηση των πλοίων.

Προβλήματα στον Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά, αντίθετα, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση το «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει.

Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.