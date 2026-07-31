Απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων σε Ραφήνα και Λαύριο – Ποια δρομολόγια εκτελούνται από τον Πειραιά

Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν το Αιγαίο, προκαλώντας προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στον Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται ως επί το πείστον κανονικά, με εξαίρεση την ακύρωση του «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση πριν από το ταξίδι τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο λόγω θυελλωδών ανέμων.
  • Στο λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση το «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο.
  • Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση δρομολογίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Στα δύο λιμάνια υπάρχει απαγορευτικό απόπλου και δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή αναχώρηση των πλοίων.

Προβλήματα στον Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά, αντίθετα, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση το «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει.

Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν.

 

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

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