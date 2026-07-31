ΗΠΑ: Ιστορική καταδίκη -15 χρόνια φυλάκιση στον πατέρα του δράστη της επίθεσης σε σχολείο της Τζόρτζια

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Ο Κόλιν Γκρέι, πατέρας του εφήβου που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε επίθεση σε σχολείο της Τζόρτζια το 2024, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε 15 χρόνια φυλάκισης, σε μια υπόθεση-ορόσημο που δοκιμάζει τα όρια της ποινικής ευθύνης των γονέων για μαζικές επιθέσεις που διαπράττουν τα παιδιά τους.

«Ο κ. Γκρέι διέπραξε εγκλήματα, όμως αυτά συνδέονται άμεσα με τα εγκλήματα που διέπραξε ο γιος του, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερη», δήλωσε ο δικαστής Νίκολας Πριμ κατά την ανακοίνωση της ποινής.

«Έχει σημασία ότι δεν γνωρίζατε πως ο Κολτ πήγαινε στο σχολείο για να κάνει αυτό που έκανε. Έχει σημασία ότι δεν σχεδιάσατε την επίθεση, δεν επιδιώξατε να βλάψετε κανέναν και δεν πατήσατε εσείς τη σκανδάλη», πρόσθεσε.

Ο 55χρονος, φορώντας τη ριγέ στολή των φυλακών, παρέμεινε ανέκφραστος κατά την ανακοίνωση της απόφασης, αναφέρει το CNN.

Η πρώτη καταδίκη γονέα για φόνο σε υπόθεση σχολικής επίθεσης

Νωρίτερα φέτος, ο Γκρέι κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία και ανθρωποκτονία από αμέλεια, επειδή αγόρασε στον γιο του ένα ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR-15 ως χριστουγεννιάτικο δώρο και το άφησε αφύλακτο, παρά τις προειδοποιήσεις ότι ο έφηβος αποτελούσε κίνδυνο για άλλους.

Η καταδίκη βασίστηκε στην εγκληματική αμέλειά του και όχι στην πρόθεση να διαπράξει κάποιο έγκλημα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες που γονέας δράστη σχολικής επίθεσης καταδικάζεται για φόνο.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, ο ίδιος δικαστής είχε επιβάλει στον 16χρονο πλέον Κολτ Γκρέι ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής 80 ετών κάθειρξης, ενώ η υπεράσπιση πρότεινε ποινή 20 ετών, εκ των οποίων τα 10 να εκτιθούν στη φυλακή και τα υπόλοιπα με αναστολή. Ο Κόλιν Γκρέι έχει ήδη παραμείνει σχεδόν δύο χρόνια υπό κράτηση από τη σύλληψή του, μία ημέρα μετά την επίθεση.

«Αυτός ευθύνεται που τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί»

Ο εισαγγελέας της κομητείας Μπάροου, Μπραντ Σμιθ, υποστήριξε ότι ο πατέρας φέρει καθοριστική ευθύνη για την τραγωδία.

«Είναι ο λόγος που τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί, επτά τραυματίστηκαν και αμέτρητοι άλλοι υπέστησαν ψυχικό τραύμα. Είναι επίσης ο λόγος που ο 16χρονος γιος του καταδικάστηκε πριν από δύο ημέρες να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή», ανέφερε.

Ο ίδιος ο Κόλιν Γκρέι δεν θέλησε να απευθυνθεί στο δικαστήριο πριν από την ανακοίνωση της ποινής, ενώ ο συνήγορός του δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

⚖️GEORGIA vs Colin Gray⚖️ Sentenced to 15 years in prison. Judge Primm declared, “It is clear you failed as a parent.” Judge Primm stated that finding the appropriate length of confinement was difficult because the charges stemmed from forms of criminal negligence that do not… pic.twitter.com/UL3qsCDQXy — American Crime Stories (@AmericanCrime01) July 30, 2026

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των οικογενειών των θυμάτων

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και επιζώντων, οι οποίοι περιέγραψαν τις συνέπειες της επίθεσης και κατηγόρησαν ευθέως τον πατέρα του δράστη.

Η Σέινα Άσπινγουολ, σύζυγος του καθηγητή Ρίκι Άσπινγουολ που σκοτώθηκε στην επίθεση, χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «θλιβερή δικαιολογία για πατέρα».

Όπως είπε, η ίδια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το επάγγελμα της εκπαιδευτικού εξαιτίας της διαταραχής μετατραυματικού στρες, ενώ η επτάχρονη κόρη της κάνει πλέον ψυχοθεραπεία.

«Ο Κόλιν δεν πήγε τον γιο του σε θεραπεία. Τώρα εγώ πρέπει να πηγαίνω τη δική μου κόρη», είπε.

Η Μπριάνα Σέρμερχορν, μητέρα του μαθητή Μέισον Σέρμερχορν που σκοτώθηκε στην επίθεση, δήλωσε:

«Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να δυσκολεύεσαι ως γονιός και στο να αρνείσαι να είσαι γονιός. Ο κ. Γκρέι πρέπει να ζει κάθε μέρα γνωρίζοντας όχι μόνο τι έκανε ο γιος του, αλλά και τι ο ίδιος απέτυχε να κάνει».

Από την πλευρά του, ο Ισμαέλ Ανγκούλο, αδελφός του επίσης νεκρού μαθητή Κρίστιαν Ανγκούλο, χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «πλήρη αποτυχία ως πατέρα».

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν καταθέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, φωτογραφίες που έδειχναν όπλα και πυρομαχικά αφύλακτα μέσα στο σπίτι, καθώς και μαρτυρίες συγγενών για την επιδεινούμενη ψυχική κατάσταση του Κολτ Γκρέι.

Η εν διαστάσει σύζυγος του κατηγορουμένου, Μάρσι Γκρέι, κατέθεσε ότι ο γιος τους υπέφερε από άγχος, κρίσεις πανικού και έντονη ευερεθιστότητα και ότι ήταν «προφανές» πως χρειαζόταν επαγγελματική βοήθεια, όμως ο πατέρας του «απλώς δεν ήθελε να ασχοληθεί».

Οι ένορκοι είδαν επίσης βίντεο από κάμερες αστυνομικών του 2023, όταν οι αρχές είχαν επισκεφθεί την οικογένεια ύστερα από πληροφορία του FBI για διαδικτυακή απειλή εναντίον σχολείου. Αν και η έρευνα τότε δεν επιβεβαίωσε την καταγγελία, λίγους μήνες αργότερα ο Κόλιν Γκρέι αγόρασε στον γιο του το τουφέκι ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Κατά την απολογία του, ο ίδιος υποστήριξε ότι αγόρασε το όπλο για να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί στη φύση και ότι δεν είχε αντιληφθεί ποτέ πως ο γιος του αποτελούσε απειλή.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι στο σπίτι υπήρχαν όπλα αποθηκευμένα χωρίς ασφάλεια, ότι ο Κολτ διατηρούσε το τουφέκι ακόμη και στο υπνοδωμάτιό του και ότι γνώριζε πως ο γιος του είχε εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερο από δύο ώρες για να τον κηρύξουν ένοχο και για τις 27 κατηγορίες που αντιμετώπιζε.