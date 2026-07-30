Γκάφα των ΗΠΑ: Χάρτης της Αφρικής με λάθος ονόματα σχεδόν όλων των χωρών παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο

Ένας χάρτης της αφρικανικής ηπείρου που παρουσίασε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σε συνέδριο στη Βραζιλία περιείχε σοβαρά γεωγραφικά λάθη, καθώς σχεδόν όλες οι χώρες είχαν λανθασμένες ονομασίες ή εμφανίζονταν σε διαφορετικές θέσεις, προκαλώντας έκπληξη στους συνέδρους, οι οποίοι φωτογράφισαν τη διαφάνεια και τη δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο χάρτης με τα λάθη και οι υποψίες για χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Reuters είδε βίντεο από την παρουσίαση στο συνέδριο «AIDS 2026» στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου ο προβληματικός χάρτης εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας σχετικά με τις νέες συμφωνίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον τομέα της υγείας. Ανάλυση του πρακτορείου έδειξε ότι η εικόνα έφερε υδατογράφημα που υποδήλωνε πως είχε δημιουργηθεί με εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης της OpenAI. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό, αποδίδοντας το λάθος σε μέλος της ομάδας του, το οποίο τροποποίησε βιαστικά τις διαφάνειες λίγο πριν από την παρουσίαση.

Χώρες… σε λάθος σημεία της Αφρικής

Στον χάρτη, η Νιγηρία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν εκατοντάδες στρατιώτες, εμφανιζόταν ως περίκλειστη χώρα σχεδόν στο κέντρο της Σαχάρας. Η Μοζαμβίκη είχε μεταφερθεί από τη νοτιοανατολική Αφρική στο Κέρας της Αφρικής, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού εμφανιζόταν στην ανατολική πλευρά της ηπείρου, έχοντας χάσει την πρόσβασή της στη θάλασσα.

Στιγμιότυπα του χάρτη δημοσιεύθηκαν αρχικά σε ανάρτηση της ειδικού σε θέματα AIDS Έμιλι Μπας στο Substack και στη συνέχεια αναπαρήχθησαν στο LinkedIn, με μία από τις σχετικές αναρτήσεις να συγκεντρώνει περίπου 40.000 προβολές.

«Όποιος δημιούργησε και ενέκρινε αυτή τη διαφάνεια δεν γνώριζε πού βρίσκονται οι χώρες στην Αφρική και δεν νοιάστηκε να ελέγξει τη δουλειά του», έγραψε ο Ματ Πέτιτ, ειδικός σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και γεωπολιτικής στο Atlantic Council.

Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Με ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέλαβε την ευθύνη «για τη σύγχυση και την παραπληροφόρηση που προκάλεσε (ο χάρτης) στους παριστάμενους, συμπεριλαμβανομένων των Αφρικανών εταίρων μας».

Ομιλητής εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών στο συνέδριο ήταν ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα υγείας Τζεφ Γκράχαμ, ο οποίος επιβλέπει το πρόγραμμα PEPFAR (Κατεπείγον Προεδρικό Σχέδιο για την Ανακούφιση από το AIDS).

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι, παρά το περιστατικό με τον χάρτη, οι συζητήσεις στο συνέδριο ήταν «ουσιαστικές και εποικοδομητικές» και διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει προσηλωμένη στην καταπολέμηση του AIDS με απτά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα PEPFAR και οι περικοπές

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε προσωρινά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων διεθνούς βοήθειας, ωστόσο η βασική δράση του PEPFAR, που αφορά τη χορήγηση σωτήριων φαρμάκων, συνεχίστηκε. Παράλληλα, οι ΗΠΑ περιορίζουν άλλες δαπάνες, όπως τα προγράμματα πρόληψης, ενώ σχεδιάζουν να καταργήσουν πλήρως το αντίστοιχο πρόγραμμα στη Νότια Αφρική.