Χάος στη Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στην ισπανική πόλη, έκκληση για ανάπτυξη στρατού – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν την Πέμπτη από το Μαρόκο στη Θέουτα, την ισπανική αυτόνομη πόλη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας. Η μαζική εισροή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που άλλαξε τα δεδομένα για τις επιστροφές και έχει οδηγήσει σε έκκληση για ανάπτυξη στρατού και κλείσιμο των συνόρων.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @F_Desouche/X
Πηγή: @F_Desouche/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν την Πέμπτη από το Μαρόκο στη Θέουτα, την ισπανική αυτόνομη πόλη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας.
  • Η νέα μαζική είσοδος μεταναστών σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που απαγορεύει την άμεση επιστροφή τους στο Μαρόκο.
  • Ο πρόεδρος της Θέουτα ζήτησε από τη Μαδρίτη την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την ανάπτυξη στρατού, εν μέσω φόβων για επανάληψη της κρίσης του 2021.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν την Πέμπτη από το Μαρόκο στη Θέουτα, την ισπανική αυτόνομη πόλη στη Βόρεια Αφρική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αδυνατούσαν να ελέγξουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με την ισπανική Guardia Civil, οι μετανάστες εισέρχονταν μαζικά από τη θάλασσα μέσω του κυματοθραύστη Ταραχάλ, με εκπρόσωπο της υπηρεσίας να δηλώνει στο Reuters ότι η κατάσταση εξελισσόταν με πρωτοφανή ένταση. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να δώσει επίσημο αριθμό αφίξεων.

Η δημόσια τηλεόραση TVE μετέδωσε ότι μέσα σε λίγες ώρες πέρασαν στη Θέουτα 2.000 έως 3.000 νεαροί, ενώ το πρακτορείο EFE ανέφερε ότι ορισμένοι σκαρφάλωσαν ακόμη και στους συνοριακούς φράχτες αντί να περάσουν κολυμπώντας.

«Ζήτω η Ισπανία» φώναζαν καθώς έφταναν

Βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή δείχνουν πολλούς μετανάστες να διασχίζουν τη θάλασσα χρησιμοποιώντας φουσκωτές σαμπρέλες και άλλα αυτοσχέδια μέσα επίπλευσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετοί φώναζαν «Ζήτω η Ισπανία» μόλις πάτησαν στο ισπανικό έδαφος.

Η Θέουτα, μαζί με τη Μελίγια, αποτελούν τους μοναδικούς χερσαίους θύλακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο και βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο μαζικών μεταναστευτικών ροών.

Έκκληση για ανάπτυξη στρατού και κλείσιμο των συνόρων

Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, κάλεσε την κυβέρνηση της Μαδρίτης να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Θέουτα ζήτησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ την ανάπτυξη του ισπανικού στρατού για την αποκατάσταση της ασφάλειας, καθώς και το κλείσιμο των συνόρων με το Μαρόκο.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που άλλαξε τα δεδομένα

Η νέα μαζική είσοδος μεταναστών σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία όσοι μετανάστες αναχαιτίζονται στη θάλασσα ενώ κατευθύνονται προς τη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν πλέον να επιστρέφονται άμεσα στο Μαρόκο βάσει του ειδικού συνοριακού καθεστώτος που ίσχυε στις δύο ισπανικές πόλεις.

«Υπήρχε μια σταδιακή αύξηση μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά σήμερα είδαμε πραγματική έκρηξη», δήλωσε εκπρόσωπος της Guardia Civil στο Reuters.

Η Μαδρίτη κατηγορεί κυκλώματα διακινητών

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με τις μαροκινές αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Παράλληλα, κατηγόρησε τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών ότι εκμεταλλεύονται τη δικαστική απόφαση για να ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να επιχειρήσουν την παράτυπη είσοδο στην Ισπανία.

Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου δεν έχει σχολιάσει τις εξελίξεις.

Φόβοι για επανάληψη της κρίσης του 2021

Ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των μεταναστών Ζακαρία Ζαρόκι χαρακτήρισε τις σημερινές εικόνες αντίστοιχες με εκείνες του Μαΐου του 2021, όταν περίπου 10.000 Μαροκινοί και μετανάστες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες.

«Η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου αυτή τη στιγμή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονται στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ, προκειμένου να επιχειρήσουν να περάσουν στη Θέουτα.

Η νέα μαζική διέλευση σημειώθηκε ενώ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες είχαν ήδη φτάσει κολυμπώντας στην πόλη κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

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