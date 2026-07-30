Δανάη Μπάρκα: «Κανείς δεν είναι πιο αχάριστος από εκείνον που έχει ευεργετηθεί»

Η Δανάη Μπάρκα έκανε ανάρτηση στο Instagram σχετικά με την αχαριστία, χρησιμοποιώντας έναν viral ήχο και γράφοντας «Κανείς δεν είναι πιο αχάριστος από εκείνον που έχει ευεργετηθεί». Η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί και σε πρόσφατο Q&A στο θέμα των δεύτερων ευκαιριών, τονίζοντας ότι η απόφασή της εξαρτάται από τις συνθήκες.

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Lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για τον αχάριστο άνθρωπο, γράφοντας: «Κανείς δεν είναι πιο αχάριστος από εκείνον που έχει ευεργετηθεί».
  • Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δεν εξήγησε αν απευθυνόταν σε κάποιον συγκεκριμένο ή αν μιλούσε γενικά.
  • Σε πρόσφατο Q&A, η Δανάη Μπάρκα είχε μιλήσει για τις δεύτερες ευκαιρίες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Ναι πιστεύω στην θέληση των ανθρώπων για αλλαγή, αλλά επαναλαμβάνω αναλόγως».

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Μία ανάρτηση για τον αχάριστο άνθρωπο έκανε η Δανάη Μπάρκα στο Instagram, την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δεν εξήγησε αν απευθυνόταν σε κάποιον συγκεκριμένο ή αν μιλούσε γενικά.

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Στο Instagram story της, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα βίντεο. Σε αυτό έχει χρησιμοποιήσει έναν ήχο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, την βλέπουμε να ετοιμάζεται, ενώ στην ανάρτησή της έχει γράψει: «Κανείς δεν είναι πιο αχάριστος από εκείνον που έχει ευεργετηθεί». 

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Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε πρόσφατο Q&A που είχε πραγματοποιήσει στον λογαριασμό της στη πλατφόρμα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός είχε μιλήσει για τις δεύτερες ευκαιρίες.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν δίνει δεύτερη ευκαιρία σε άνθρωπο που την έχει πληγώσει, αφού δείχνει να έχει μετανιώσει, η Δανάη Μπάρκα είχε απαντήσει: «Αναλόγως. Πόσο με πλήγωσε, πότε, με τι τρόπο κι αν έγινε εσκεμμένα ή άθελά του».

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«Και αναλόγως αν συμπαθώ αυτό τον άνθρωπο ή όχι… Σκορπιός εδώ. Έχω δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως έχω πάρει κιόλας. Ναι πιστεύω στην θέληση των ανθρώπων για αλλαγή, αλλά επαναλαμβάνω ΑΝΑΛΟΓΩΣ», είχε συνεχίσει.

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