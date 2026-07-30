Δανάη Μπάρκα: «Κανείς δεν είναι πιο αχάριστος από εκείνον που έχει ευεργετηθεί»

Μία ανάρτηση για τον αχάριστο άνθρωπο έκανε η Δανάη Μπάρκα στο Instagram, την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δεν εξήγησε αν απευθυνόταν σε κάποιον συγκεκριμένο ή αν μιλούσε γενικά.

Στο Instagram story της, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα βίντεο. Σε αυτό έχει χρησιμοποιήσει έναν ήχο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, την βλέπουμε να ετοιμάζεται, ενώ στην ανάρτησή της έχει γράψει: «Κανείς δεν είναι πιο αχάριστος από εκείνον που έχει ευεργετηθεί».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε πρόσφατο Q&A που είχε πραγματοποιήσει στον λογαριασμό της στη πλατφόρμα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός είχε μιλήσει για τις δεύτερες ευκαιρίες.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν δίνει δεύτερη ευκαιρία σε άνθρωπο που την έχει πληγώσει, αφού δείχνει να έχει μετανιώσει, η Δανάη Μπάρκα είχε απαντήσει: «Αναλόγως. Πόσο με πλήγωσε, πότε, με τι τρόπο κι αν έγινε εσκεμμένα ή άθελά του».

«Και αναλόγως αν συμπαθώ αυτό τον άνθρωπο ή όχι… Σκορπιός εδώ. Έχω δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως έχω πάρει κιόλας. Ναι πιστεύω στην θέληση των ανθρώπων για αλλαγή, αλλά επαναλαμβάνω ΑΝΑΛΟΓΩΣ», είχε συνεχίσει.