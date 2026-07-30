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Marseaux: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο music video του «Γρανίτα Λεμόνι»

Το πολυαναμενόμενο music video του τραγουδιού «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux κυκλοφόρησε, σηματοδοτώντας άλλη μια επιτυχία για την καλλιτέχνιδα. Το κομμάτι έχει ήδη ξεπεράσει τα 670.000 streams και έχει γίνει viral στο TikTok, ενώ το βίντεο, σε σκηνοθεσία Kassandra Powell και χορογραφία Bill Roxenos, απογειώνει το καλοκαιρινό του vibe με pop αισθητική και δυναμικές γυναικείες παρουσίες.

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Marseaux
Φωτογραφία: Instagram/marseaux.wnc
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Marseaux, μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, κυκλοφόρησε το music video για το κομμάτι της «Γρανίτα Λεμόνι».
  • Το τραγούδι έχει ήδη ξεπεράσει τα 670.000 streams σε σύντομο διάστημα, ενώ ο ήχος του έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 13 χιλιάδες βίντεο στο TikTok.
  • Σε σκηνοθεσία της Kassandra Powell και χορογραφία του Bill Roxenos, το music video απογειώνει το καλοκαιρινό vibe του κομματιού, με sexy, ευφάνταστη και pop αισθητική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Marseaux είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, στη χώρα μας. Η τραγουδίστρια, με την πολύτιμη βοήθεια της ομάδας της, έχει καταφέρει να «χτίσει» ένα κοινό που την ακολουθεί σε κάθε επαγγελματικό της βήμα, ενώ περιμένει με ενθουσιασμό τα καινούργια της κομμάτια. Το «Γρανίτα Λεμόνι», το οποίο έχει λατρευτεί από τον κόσμο, έχει πλέον το δικό του music video.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο κομμάτι της Marseaux, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει ξεπεράσει τα 670.000 streams. Η επιτυχία του τραγουδιού φαίνεται και από το TikTok, καθώς αν μπει κανείς στη διάσημη πλατφόρμα, θα δει χιλιάδες βίντεο με το «Γρανίτα Λεμόνι».

Συγκεκριμένα, ο ήχος του κομματιού έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 13 χιλιάδες βίντεο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

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Σε σκηνοθεσία της Kassandra Powell και χορογραφία του Bill Roxenos, το «Γρανίτα Λεμόνι» αποκτά μια εικόνα που απογειώνει το καλοκαιρινό του vibe. Sexy, ευφάνταστο και γεμάτο pop αισθητική, το music video μάς μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου πρωταγωνιστούν η θηλυκή ενέργεια, η κίνηση και η… γρανίτα λεμόνι. Με δυναμικές γυναικείες παρουσίες, έντονα χρώματα και μια άκρως δροσερή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, το αποτέλεσμα είναι ένα visual που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Με κινηματογραφική αισθητική, ανεπιτήδευτο αισθησιασμό και σύγχρονο Gen Z χαρακτήρα, η Marseaux δίνει εικόνα σε ένα τραγούδι που έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, δημιουργώντας ένα music video που αποτυπώνει απόλυτα την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και την ανεμελιά του φετινού καλοκαιριού.

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Δείτε το music video του «Γρανίτα Λεμόνι»

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