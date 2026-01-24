Marseaux για body shaming: «Δεν είναι ένα θέμα που θα το θάψω ποτέ κάτω από το χαλί»

  • Η Marseaux βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις δηλώσεις της για τα σχόλια της Εύης Δρούτσα σχετικά με το σώμα της, τονίζοντας ότι «πάρα πολύς κόσμος έχει περάσει body shaming».
  • Ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα «δεν θα το θάψω εγώ κάτω από το χαλί ποτέ», καθώς από πολύ μικρή ηλικία έχει υποστεί πολλά σχόλια για το σώμα της.
  • Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε και για το σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου, ο οποίος χαρακτήρισε ανόητα όσα είπε η Εύη Δρούτσα, με την ίδια να τον ευχαριστεί και να τον εκτιμά πολύ.
Marseaux για body shaming: «Δεν είναι ένα θέμα που θα το θάψω ποτέ κάτω από το χαλί»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Marseaux, μετά τις δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους σχετικά με τα σχόλια της Εύης Δρούτσα για το σώμα της.

«Θεωρώ ότι πάρα πολύς κόσμος έχει περάσει body shaming. Δεν ξέρεις τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει κάποιος» ανέφερε.

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα την αφορά προσωπικά και γιατί δεν σκοπεύει να το αποσιωπήσει.

«Είναι ένα θέμα που δεν θα το θάψω εγώ κάτω από το χαλί ποτέ, γιατί από πολύ μικρή ηλικία έχω υποστεί πολλά σχόλια για το σώμα μου».

Η Marseaux ρωτήθηκε και για το σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου, ο οποίος χαρακτήρισε ανόητα όσα είπε η Εύη Δρούτσα, με την ίδια να απαντά με ευγένεια και εκτίμηση.

«Δεν το είχα δει, τον ευχαριστώ και τον εκτιμώ πολύ».

04:34 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

