Μάντζος στον Realfm 97,8: Καλοδεχούμενοι όσοι εμπνέονται από το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ – Αυτό δεν σημαίνει αλλαγή της ιδεολογικής τοποθέτησής μας

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την υπόθεση των υποκλοπών και την Κεντροαριστερά, με αφορμή τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τη συμπόρευση του Νικόλα Φαραντούρη με το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Το σχόλιο για τη Μέση Ανατολή

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με αφορμή και την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της οποίας εξαπολύει νέες απειλές στο Ιράν, είπε: «Δεν είναι όλα αυτά αισιόδοξα μηνύματα, θετικοί οιωνοί. Τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής είναι πολύ σύνθετα. Η ιστορία και η γεωγραφία μας δίνουν πολύ σοβαρά μαθήματα, τα οποία πρέπει εμείς να τα διαβάζουμε. Φοβάμαι ότι η αμερικανική διοίκηση, με την κινηματογραφική σχεδόν ελαφρότητα που επιδεικνύει στην προσέγγιση των ζητημάτων αυτών, όχι απλώς δεν κατευθύνεται προς την κατεύθυνση της αποσυμπίεσης και της αποκλιμάκωσης της σύρραξης, αλλά αντίθετα προς την κλιμάκωση φαίνεται να μεταβαίνει».

«Σήμερα είναι μια ημέρα που το πετρέλαιο παγκοσμίως έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και η Ελλάδα, υφίσταται τις δυσμενείς συνέπειες αυτής της πολεμικής κρίσης χωρίς οποιαδήποτε δική της ευθύνη και ευτυχώς καμία εμπλοκή. Άρα υπάρχουν παραπάνω από ένας λόγοι για να βρεθεί επιτέλους μια στρατηγική εξόδου από αυτήν τη σύρραξη, να υπάρξει επιστροφή άμεση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, το οποίο δεν ήταν κλειστό πριν από την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση, ώστε να επέλθει η ειρήνη και η σταθερότητα, για να μπορέσουν προφανώς και οι Ιρανοί πολίτες, που δεν επιθυμούν το καθεστώς των Μουλάδων, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας τους, όχι με βόμβες να πέφτουν πάνω από τα κεφάλια τους.

Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αναλάβουν στέρεες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας. Όσο ιδεαλιστικό και αν αυτό ακούγεται, είναι ο μόνος τρόπος προς τα εμπρός» πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

Σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απελευθερώσει ουσιαστικά τις ενισχύσεις προς ορισμένους κλάδους της οικονομίας μεταθέτοντας όμως το οικονομικό βάρος στους κρατικούς προϋπολογισμούς, τόνισε: «Είναι ένα τμήμα μιας μεγάλης συζήτησης που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους πολλούς μήνες στην Ευρώπη για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το νέο πλαίσιο προϋπολογισμού της ΕΕ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια τάση δυστυχώς, να μετακυλίονται βάρη από την κοινή μας πολιτική, στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μελετήσουμε προφανώς τις συνέπειες που θα έχει αυτό και για την ελληνική οικονομία και θα τοποθετηθούμε τεκμηριωμένα.

Αυτό το οποίο για πολλοστή φορά φαίνεται, είναι ότι η Ευρώπη, παρά τα πολύ σημαντικά βήματα προόδου που έχει επιτύχει το περασμένο διάστημα στην αντιμετώπιση κοινών κρίσεων -και αναφέρομαι και στην υγειονομική κρίση αλλά και στην κρίση της γεωπολιτικής στην περιοχή μας, μιλάω ευθέως για το μεγάλο όχι που είπε στον Πρόεδρο Τραμπ για τη συμμετοχή της στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν – παρά ταύτα, στο τμήμα της ενέργειας έχει πολλά ακόμα βήματα να κάνει. Φαίνεται ότι καθυστερεί, ότι αναβάλλει, ότι δεν θέλει να πάρει σε επίπεδο ευρωπαϊκό την ευθύνη και αποκεντρώνει στα κράτη-μέλη την ευθύνη χάραξης μιας ενεργειακής πολιτικής. Αυτό μας αφήνει κάπως απροστάτευτους, είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να αναλυθεί και να τοποθετηθούμε προφανώς τεκμηριωμένα στο δημόσιο λόγο, όπως πάντα κάνουμε».

Τι είπε για τις υποκλοπές

Απαντώντας στον Πρωθυπουργό που την Τετάρτη, με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για τοξικό λόγο, έκανε λόγο για μαχητικές δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, «ενός πολιτικού αρχηγού, ο οποίος εκπέμπει την ανάγκη και το αίτημα μιας κοινωνίας να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς της δικαιοσύνης και της πολιτείας».

«Όπως θετικά αξιολόγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ τις κρίσεις της ελληνικής δικαιοσύνης με τη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, έτσι αρνητικά κρίνει, αλλά πάντα τεκμηριωμένα την πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πάλι στην ίδια υπόθεση», σημείωσε.

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κρίνει α λα καρτ τη δικαιοσύνη, ενώ απάντησε και σε όσους κάνουν λόγο για συριζοποίηση του ΠΑΣΟΚ. «Εμείς και επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη τα ίδια λέγαμε, και τα ίδια κάνουμε. Αξιακά κινούμαστε, τοποθετούμαστε και κρίνουμε πάντα τεκμηριωμένα τις δικαστικές κρίσεις, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. Και είναι και δικαίωμα και υποχρέωση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να το κάνει αυτό. Όμως εμείς δεν πάμε σε δολοφονίες χαρακτήρων προσωπικά, εισαγγελέων, δικαστών ή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, όπως έκανε η ΝΔ. Δεν έχουμε επιδείξει ασέβεια προς τη δικαιοσύνη, εμείς που έχουμε διαβεί κάθε κατώφλι, κάθε δικαστικού μεγάρου, έχουμε κάνει κάθε δικαστική ενέργεια σε Ελλάδα και Ευρώπη για να διεκδικήσουμε το δίκαιο όχι το δικό μας αλλά της δημοκρατίας μας.

Δεν μπορεί να μας ελέγχει αυτή η κυβέρνηση για έλλειψη σεβασμού προς τη δικαιοσύνη. Εμείς τεκμηριωμένα λέμε ότι δυστυχώς είναι η ίδια η δικαιοσύνη που δεν σέβεται τον εαυτό της, όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση που λέει ότι έχει βρει πλειάδα νέων στοιχείων που συνδέουν για παράδειγμα τον κ. Ντίλιαν και την Intellexa με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που βλέπουν το ενδεχόμενο τέλεσης κατασκοπείας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μάντζος.

Όπως είπε, ο κ. Ντίλιαν στη δίκη «θα κληθεί να μιλήσει επί των κατηγοριών που ήδη τον επιβαρύνουν και για τις οποίες έχει καταδικαστεί. Αλλά για την κατασκοπεία δεν θα κληθεί να καταθέσει εφόσον ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν το θέλησε».

«Υπάρχει κι ένας δικαστής λοιπόν του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που θέλησε και έκρινε ότι υπάρχει πληθώρα ενδείξεων σε χιλιάδες σελίδων πρακτικών δίκης που προκύπτει ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των ενδεχομένων αδικημάτων κατασκοπείας. Εφόσον λοιπόν η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν θέλησε ή δεν έκρινε επαρκές το υλικό ώστε να κάνει αυτή την διερεύνηση, κατά την άποψή μας πρέπει η Βουλή να συγκροτήσει Εξεταστική Επιτροπή να καλέσει τον κ. Ντίλιαν να αποδείξει τους ισχυρισμούς του ενόρκως, ενώπιον της βουλής και να καλέσει και ορισμένους από αυτούς τους υπουργούς, βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που πανηγυρίζουν για την αρχειοθέτηση των υποκλοπών, ενώ είναι οι ίδιοι θύματα του σκανδάλου των υποκλοπών, να έρθουν στη Βουλή και να μας πουν. Πήγαν το κινητό τους να ελεγχθεί για το κατά πόσο έχει επιμολυνθεί; Γιατί δεν έκαναν μία μήνυση να μάθουν ποιος προσπάθησε να τους κατασκοπεύσει και να τους παγιδεύσει τα κινητά, όχι ως φυσικά πρόσωπα, αλλά ως υπουργούς, ως γενικούς γραμματείς, ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων;» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά εάν έχουν γίνει συνεννοήσεις με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για το αίτημα περί Εξεταστικής, είπε ότι «σε τεχνικό επίπεδο βρισκόμαστε στη διαδικασία της σύνταξης του κειμένου, το οποίο θα υποβάλλει η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Έχω ήδη με μεγάλη ευχαρίστηση ακούσει ότι διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν τοποθετήσει θετικά».

«Αυτό το αίτημα θα πρέπει να τύχει στήριξης και από συναδέλφους της πλειοψηφίας. Επιμένω να λέω ότι υπάρχουν συνάδελφοι στη Νέα Δημοκρατία πραγματικά φιλελεύθεροι, ευαίσθητοι για τη Δημοκρατία μας, θέλουν την προάσπιση των ελευθεριών μας και αυτό το αίτημα στο όνομα της Δημοκρατίας πια και όχι των κομμάτων μας, θα πρέπει να στηριχθεί και από αυτούς τους συναδέλφους. Εγώ θα έβλεπα όλη τη βουλή να λέει ναι κανονικά σε ένα τέτοιο αίτημα, ώστε να πέσει άπλετο φως σε ένα σκοτεινό σκάνδαλο, που πλήττει την εθνική μας ασφάλεια στο τέλος της ημέρας.» πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει εάν οι δημόσιες δηλώσεις υποκαθιστούν τις δικαστικές αποφάσεις και ερωτηθείς γιατί ο Ντίλιαν δεν τα είπε στο δικαστήριο όσα είπε σε συνέντευξή του, απάντησε: «Όχι και κανένας δεν το ισχυρίστηκε αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντήσει ο ίδιος στη δικαιοσύνη (σ.σ. γιατί δεν τα είπε στο δικαστήριο) και γι’ αυτό το λόγο επιμέναμε ότι έπρεπε να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση, ώστε ο κ. Ντίλιαν, ένας άνθρωπος καταδικασμένος, που εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό της χώρας μας, από ποιο κόμμα και αν προέρχεται, και τον λέει τον Νίξον της Ελλάδας. Ο πρωθυπουργός δεν απαντά καταμηνύοντάς τον, αλλά τηρεί μια ύποπτη ή ένοχη σιωπή, αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να έρθει στη δικαιοσύνη και να καταθέσει. Δεν υιοθετούμε κανέναν ισχυρισμό, δεν θεωρούμε ότι κανένας καταδικασμένος μπορεί να υποκαθιστά τη δικαιοσύνη προφανώς, αλλά πρέπει η δικαιοσύνη και η βουλή στον λόγο των αρμοδιοτήτων κάθε μιας εξουσίας, να καλέσουν αυτόν τον άνθρωπο να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Δεν μπορεί κανένας να εκβιάζει τη δημοκρατία μας και να κρατά όμηρο την πολιτική ζωή του τόπου».

Τι είπε για τη συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη

Ερωτηθείς για τη συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε ο Νικόλας Φαραντούρης, καθώς και τις πληροφορίες που θέλουν κι άλλους εν ενεργεία βουλευτές να προσχωρούν στο κόμμα, τόνισε:

«Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κάνει μία ανοιχτή πρόσκληση εδώ και πολλούς μήνες, σε στελέχη και πρόσωπα του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, τα οποία έχουν διαφωνήσει για παράδειγμα με το χώρο στον οποίο ανήκαν, εν προκειμένω το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή τον πρώην αρχηγό του τον κ. Τσίπρα ή και την σημερινή του ηγεσία για τους δικούς τους λόγους και μπορούν να βρουν πεδία συγκλίσεων με την προγραμματική ατζέντα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροκαθορίζεται. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει το δικό του πρόγραμμα, το δικό του ιδεολογικό πλαίσιο».

«Έχει αποδείξει ότι έχει και το πολιτικό προσωπικό και την πολιτική βούληση και το ιστορικό υπόβαθρο, αλλά και τη νέα γενιά στελεχών για να κάνει πράξη το αίτημα της πολιτικής αλλαγής που έχουν οι συμπολίτες μας. Επομένως, εφόσον υπάρχουν συνάδελφοι και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από όσο κατανοώ, που εμπνέονται από αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, είναι καλοδεχούμενοι προφανώς να ενώσουν δυνάμεις με το ΠΑΣΟΚ.

Αυτό δεν σημαίνει προφανώς την αλλαγή της ιδεολογικής μας τοποθέτησης. Είναι οι υπόλοιποι, συμπολίτες μας και στελέχη των κομμάτων που επαναξιολογούν ενδεχομένως την τοποθέτησή τους στο πολιτικό σκηνικό και έρχονται πιο κοντά στο δικό μας χώρο», πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

Μάντζος: Ένα μέτωπο έχουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία

Σχετικά με το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε: «Αυτό μένει να αποδειχθεί και από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα έχουμε προφανώς μετά τις οριστικές ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα και κυρίως από την κοινωνική αναφορά των κομμάτων μας. Δεν το βλέπω σε έναν ανταγωνισμό, αν θέλετε, όπως το εμφανίζουν κάποιοι, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία που χρειάζονται αυτή τη στιγμή αυτή την ανάπαυλα, στην ασφυκτική πίεση που τους ασκεί το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή δεν το βλέπω ως μία μάχη για τη δεύτερη θέση.

Ενδεχομένως ο κ. Τσίπρας να το βλέπει. Είναι σαν το ΠΑΣΟΚ να προσπαθεί να πετύχει αυτή τη νίκη με μία ψήφο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Τσίπρας να έρχεται τώρα και να προσπαθεί να πετύχει κάτι άλλο, έστω τη νίκη με μία ψήφο έναντι του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί ή να διαψευστεί».

«Σε κάθε περίπτωση κάθε πρώην πρωθυπουργός και κάθε πολιτικός ευρύτερα, κάθε πολίτης μπορεί να εκτεθεί στην κρίση των συμπολιτών μας και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σαμαράς. Από την άλλη, για τον κ. Τσίπρα ειδικότερα κατανοώ ότι ήδη έχει αξιολογηθεί πολύ αυστηρά, αλλά δίκαια και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το 2019 και το 2023.

Μάλιστα μιλάμε για την πιο εμφατική ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν ξέρω, δεν βλέπω τι μπορεί καινούργιο να εισφέρει ώστε να επαναξιολογηθεί από τους πολίτες, όμως κοντός ψαλμός αλληλούια. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πολλά μέτωπα.

Ένα μέτωπο έχουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές αδικίας και ανισότητας που παράγει και αναπαράγει. Αυτήν θέλουμε να αλλάξουμε ως πολιτικό παράδειγμα, την πολιτική αλλαγή στην κυβέρνηση, που επιδιώκουμε. Έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το προσωπικό μας, το πολιτικό και απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας για να κάνουμε πράξη το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής», κατέληξε ο κ. Μάντζος.