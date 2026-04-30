Φάμελλος: Η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο μίας μείζονος πολιτικής κρίσης

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό με αιχμή «τα πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς και την ξεκάθαρη καταπάτηση τους κράτους δικαίου» εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία του στη Βουλή, σημειώνοντας ότι «η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο μίας μείζονος πολιτικής κρίσης».

«Και όσο κι αν προσπαθεί να το κρύψει ο κ. Μητσοτάκης η κοινωνία αντιδρά γιατί γνωρίζει ότι έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση και οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ αντιδρούν και στρέφονται κατά του διεφθαρμένου επιτελικού κράτους. Το καθεστώς Μητσοτάκη εκτίθεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και σε αυτή τη μείζονα κρίση έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης και μέρος της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που με τις αποφάσεις της υπηρετεί την πολιτική βούληση και το σχέδιο της κυβέρνησης και υποβαθμίζει τη Δικαιοσύνη» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκινώντας την ομιλία του στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς»

Αναφέρθηκε στην έκθεση για το κράτος Δικαίου που ψηφίστηκε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία εισηγητής ήταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης και η οποία «καταδικάζει τις πάσης φύσεως παρεμβάσεις, που θίγουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», «ζητά ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία επιτίθεται προκλητικά η κυβέρνηση» και «καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση κακόβουλων λογισμικών όπως το Predator, που χρησιμοποιήθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών».

Διερωτήθηκε για τον πρωθυπουργό, «εντάξει, στην αντιπολίτευση το έχει σύστημα να μην απαντάει, για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου θα πει κάτι;», και του καταλόγισε ότι παραμένει κρυπτόμενος, παρά τα «πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς και την ξεκάθαρη καταπάτηση τους κράτους δικαίου, που συνδέονται απευθείας με το Μαξίμου».

Υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου», αφήνοντας αιχμές για το ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε, συνεργάστηκε μαζί του για την εκλογή ηγεσίας ανεξάρτητης αρχής.

«Γενική εκκαθάριση και ξεπούλημα»

Αναφερόμενος στο τρέχον νομοσχέδιο, έκανε λόγο για νέο σκάνδαλο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση, όπως έκαναν άλλες χώρες στο πρόβλημα του κόστους ενέργειας και ότι προχώρησε σε μία «βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση, χωρίς σχέδιο ενεργειακής ασφάλειας».

«Εκατομμύρια για τις γερμανικές εταιρείες στη Δυτική Μακεδονία εκατομμύρια για τις αμερικάνικες εταιρείες στον Κάθετο διάδρομο. Αυτό ακριβώς είστε, μεσάζοντες των εταιρειών αερίου», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι όσον αφορά τις ΑΠΕ, η κυβέρνηση σκόπιμα τις ναρκοθέτησε «χωρίς σχεδιασμό δικτύων και κυρίως χωρίς υποδομές αποθήκευσης». «Γενική εκκαθάριση και ξεπούλημα λέγεται αυτό και όχι ενεργειακή δημοκρατία», σχολίασε.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα βέλη του στη ΔΕΗ, η οποία, όπως είπε, «σήμερα παρουσιάζει κέρδη, αλλά αυτά τα κλέβει από την κοινωνία» και υπογράμμισε ότι «η χώρα χρειάζεται μια ΔΕΗ με δημόσιο έλεγχο με ισχυρή συμμετοχή του κράτους για να παρέχει ενεργειακή ασφάλεια, να στηρίζει την ανάπτυξη και την κοινωνία, με επενδύσεις αποθήκευσης για να δίνεται η φτηνή ενέργεια στους καταναλωτές». Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, «η κυβέρνηση προχωρά σε ακόμα ένα σκάνδαλο, ύψους 4 δισεκατομμυρίων, με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ που θα κοστίσει συμμετοχή στο Δημόσιο 1,3 δισεκ. χωρίς να πάρει ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο».

Αναφερόμενος στην αυριανή Εργατική Πρωτομαγιά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως όπως κάθε χρόνο μας θυμίζει, πως τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν είναι αυτονόητα, είναι κατακτήσεις και δεν μπορεί κανένας Μητσοτάκης να τα υποβιβάσει».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «απανωτά χτυπήματα» στον κόσμο της εργασίας και τόνισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει με κάθε τρόπο τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο», με προτάσεις όπως η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων με στόχο την κάλυψη του 80% των εργαζομένων διεκδικήσεις για αξιοπρεπείς μισθούς και αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.