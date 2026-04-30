Πρωτομαγιά: Ποιοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης κλείνουν για 7 ώρες

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Μετρό Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Intime

Κλειστοί θα είναι αύριο Παρασκευή 1 Μαΐου τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 09.00 έως τις 16.00, θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Επίσης, την 1η Μαΐου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις  στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

«Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού», καταλήγει η ανακοίνωση.

