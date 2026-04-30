Ελένη Πετρουλάκη για Ίλια Ίβιτς: «Προσπαθούμε να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί – Δεν το καταφέρνουμε πάντα»

Στο «Happy Day» παραχώρησε δηλώσεις η Ελένη Πετρουλάκη. Ανάμεσα σε άλλα, η γυμνάστρια και παρουσιάστρια, μίλησε για τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς, με τον οποίο συμπορεύονται εδώ και 30 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έχουν φέρει στον κόσμο τέσσερις κόρες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η Ελένη Πετρουλάκη είπε ότι: «Με πετυχαίνετε σε μία πολύ δημιουργική φάση. Οι τρεις κόρες μου έχουν φύγει στο εξωτερικό για σπουδές, οπότε έχω και εγώ περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Δεν ζήτησα τη συμβουλή ειδικού, όταν οι κόρες μου έφυγαν για σπουδές, γιατί πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας πίσω, τα δικά μας θέλω και τα δικά μας συναισθήματα, για το καλό των παιδιών. Να ανοίξουν και αυτά τα φτερά τους». 

Όταν ο δημοσιογράφος την ρώτησε άμα τώρα που λείπουν οι κόρες τους, έχει περισσότερο χρόνο να περνάει με τον σύζυγό της, η αγαπημένη γυμνάστρια και παρουσιάστρια απάντησε: «Όσο μπορούμε προσπαθούμε, όπως όλα τα ζευγάρια. Δεν το καταφέρνουμε πάντα». 

