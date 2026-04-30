ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια – Τι λέει για τον πληθωρισμό και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Αμετάβλητα διατήρησε σήμερα η EKT τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω του ότι η σημαντική αύξηση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωζώνη δεν έφερε άνοδο στον δομικό πληθωρισμό της Ευρωζώνης αλλά και εξαιτίας του ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας επιβραδύνθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ειδικότερα, τα επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνει αμετάβλητο στο 2%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θα ακολουθεί μια προσέγγιση για τα επιτόκια που θα εξαρτάται από τα δεδομένα που θα έχει στην κατοχή της σε κάθε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις για τα επιτόκια βασίζονται στην αξιολόγησή για τις προοπτικές του πληθωρισμού και στους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων αλλά και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πολιτική που θα ακολουθήσει για τα επιτόκια.

Ο πληθωρισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ μπορεί και διαχειρίζεται με την τρέχουσα αβεβαιότητα. Αυτήν την περίοδο οι τιμές της ενέργειας έχουν ανέβει στη ζώνη του ευρώ και ο πληθωρισμός κινείται γύρω στο στόχο του 2%. Μάλιστα η οικονομία έχει δείξει σημάδια ανθεκτικότητας τα τελευταία τρίμηνα. Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές και είναι καλές, αν και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα έχουν αυξηθεί σημαντικά.

