Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας: Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση για τον διορισμό του Στέλιου Κυμπουρόπουλου ως προέδρου της ΕΑΠ

Θετική γνώμη εξέφρασε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στην πρόταση του υφυπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για τον διορισμό στην θέση του προέδρου της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) του ψυχιάτρου, πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Στέλιου Κυμπουρόπουλου και του καθηγητή Χαράλαμπου Τσέκερη ως προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Για τους δύο προτεινόμενους αντίστοιχα διορισμούς οι βουλευτές της ΝΔ εξέφρασαν θετική γνώμη. Αρνητική γνώμη διατύπωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης, της «Νίκης» και της Πλεύσης Ελευθερίας. Με το «παρών» τοποθετήθηκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και του ΚΚΕ.

Ο υφυπουργός Επικρατείας υποστηρίζοντας την πρότασή του τόνισε η στελέχωση αυτών των οργάνων είναι σημαντική.

Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας

Ο κ. Σκέρτσος, υπογράμμισε ότι η ΕΑΠ «υπηρετεί τη σταθερή στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης “για μια Ελλάδα με Όλους για Όλους”, για μια συμπεριληπτική κοινωνία που κανείς δεν μένει εκτός της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής διαδικασίας, δεν υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες δύο ή τριών ταχυτήτων, όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και για να συμβεί αυτό η Πολιτεία, η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία χρειάζεται φορείς που θα μπορούν εμπεριστατωμένα, επιστημονικά και ερευνητικά εχέγγυα να συνδράμουν την χάραξη της Πολιτείας, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την στήριξη των ΑμΕΑ στη χώρα μας».

Αναφορικά με την επιλογή του κ. Κυμπουρόπουλου ως επικεφαλής της ΕΑΠ είπε ότι διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία τόσο ακαδημαϊκή, ερευνητική, όσο και της ευρωπαϊκής πολιτικής και της δημόσιας εκπροσώπησης για θέματα αναπηρίας. «Είναι ένας ενεργός πολίτης που ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με το θέμα της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία».

Η Εθνική Επιτροπή Προσβασιμότητας, είπε ο κ. Σκέρτσος, «είναι ένας θεσμός που συστάθηκε και λειτουργεί από το 2021 και έχει ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο θητείας με σημαντικό έργο που έχει βοηθήσει πολύ το έργο της κυβέρνησης στην προαγωγή πολλών και πάγιων και διαχρονικών αιτημάτων από την αναπηρική κοινότητα». Χαρακτηριστικά, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην υποστήριξη της καθημερινής ζωής και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, όπως: Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού με ωφελούμενους πάνω από 1.500 συμπολίτες μας. Το Πρόγραμμα Προσβασιμότητας Κατ΄ Οίκον με πάνω από 1.200 ωφελούμενους. ΗΓ αύξηση κατά 50% (1.800 ευρώ το μήνα) αποζημίωσης για άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αλλά και του ημερήσιου τροφείου κατά 44% για άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε οικοτροφεία. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Κινητικότητας και Προσανατολισμού για τα άτομα με αναπηρία όρασης με πάνω από 17.000 ωφελούμενους. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα ΚΕΠΑ που έχουν επιφέρει μείωση κατά 76% του χρόνου αναμονής για ραντεβού. Η λειτουργία Κινητών Μονάδων Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η παροχή δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε άτομα με αναπηρία όπως και σε άλλα εκατομμύρια πολίτες. Η αναθεώρηση του καταλόγου φαρμάκου υψηλού κόστους με προσθήκη νέων σκευασμάτων για την ηλεκτρονική προέγκριση. Η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία ή η κατ’ οίκον δωρεάν αποστολή από τον ΕΟΠΥΥ στους ασθενείς. Η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με 3.448 τμήματα ένταξης στα σχολεία (αύξηση 90%). Η υλοποίηση 362 προγραμμάτων εκπαίδευσης με σχεδόν 7.000 ωφελούμενους μαθητές. Η λειτουργία Ολοήμερων προγραμμάτων σε 60 Ειδικά Σχολεία, ανακαίνιση σχολικών μονάδων κτηρίων με αναβαθμισμένες υποδομές προσβασιμότητας σε πάνω από 430 σχολεία έως σήμερα. Την υλοποίηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου για παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής που τρέχει αυτές τις ημέρες. Το ειδικό πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 ανέργων ΑμΕΑ στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Οι προσλήψεις 1.592 θέσεις μονίμου προσωπικού και σχέσεις Ιδιωτικού Δικαίου σε φορείς του Δημοσίου. Η εισαγωγή προγραμμάτων και καινοτόμων πολιτικών σε θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας και πολιτισμού, η ενίσχυση της προσβασιμότητας στην ενημέρωση από την δημόσια τηλεόραση, αλλά και η φυσική προσβασιμότητα σε κτίρια του Δημοσίου, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αυτά, επισήμανε ο κ. Σκέρτσος, «δεν είναι δεσμεύσεις ή υποσχέσεις αλλά έργο τής κυβέρνησης που εκπορεύεται από τον Εθνικό Συντονιστικό Μηχανισμό για την στρατηγική της αναπηρίας από το επιτελικό κράτος και είναι έργο στο οποίο έχει συμβάλλει η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας».

Ο υφυπουργός απαντώντας σε βουλευτές της αντιπολίτευσης, είπε ότι για πρώτη φορά υπάρχει η ιστοσελίδα amea.gov.gr όπου γίνεται ένας τριμηνιαίος απολογισμός και επικαιροποίηση των αναφορών σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα της πολιτικής και της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής και μέσω του εργαλείου αυτού μπορεί η ΕΑΠ να ελέγχει την πρόοδο. Σχολίασε πως η μετατόπιση του επίκεντρου της σημερινής συνεδρίασης σε άλλα θέματα της επικαιρότητας «αποτελούν μία ‘εντός εισαγωγικών ή και εκτός- «προσβολή» προς την ανάπηρη κοινότητα. Επισήμανε πως οι δύο αυτές Αρχές είναι συμβουλευτικά όργανα, στην εκάστοτε κυβέρνηση και στον εκάστοτε πρωθυπουργό.

Ο κύριος Κυμπουρόπουλος, προσέθεσε «προέρχεται από την Κοινωνία των Πολιτών και ανήκει στην Κοινωνία των Πολιτών και νομίζω ότι θα ήταν κόσμημα για οποιοδήποτε κόμμα του Κοινοβουλίου να βρίσκεται στις τάξεις του, διότι πρωτίστως έχει την δική του αυτόνομη πορεία, τη δική του συγκρότηση, επιστημονική, προσωπική, ανθρώπινη πρωτίστως. Διότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ακέραιο και αυτό φαίνεται από τις τοποθετήσεις του. Επομένως, θα ήταν νομίζω σωστό, να αφήσουμε κάθε συζήτηση προς το πρόσωπο του κυρίου Κυμπουρόπουλου, ο οποίος έχει δώσει διαπιστευτήρια για το πώς μπορεί να τα χειριστεί με υπευθυνότητα θεσμικές θέσεις, υπεύθυνες θέσεις»

Από την πλευρά του, ο κ. Κυμπουρόπουλος είπε ότι από νεαρή ηλικία προσπάθησε να αναδείξει στην κοινωνία τι σημαίνει αναπηρία. «Η δραστηριότητά μου κινήθηκε σε τρεις γραμμές: την ακαδημαϊκή, τη δημόσια πολιτική και τη βιωματική γνώση τού τι σημαίνει αναπηρία». Επισήμανε ότι γνωρίζει πως «μια καλή πρόθεση δεν αρκεί, εάν δεν μετατραπεί σε εφαρμόσιμη πολιτική» προσθέτοντας ότι η «δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια» «δεν περιορίζεται σε μια ράμπα, σε ένα πεζοδρόμιο χωρίς εμπόδια, αλλά είναι πολύ περισσότερα καθώς αφορά τη δυνατότητα να ζήσεις ισότιμα μέσα στην κοινωνία». Ανέφερε ότι η ΕΑΠ «είναι ένας θεσμός χρήσιμος και πρακτικός», που έχει κάνει μια σημαντική δουλειά και αυτήν θέλει να συνεχίσει και ο ίδιος. Δεσμεύτηκε να δώσει έμφαση στον σχεδιασμό των έργων ώστε εξαρχής να γίνονται ορθά και με πληρότητα και όχι να ερχόμαστε στο τέλος να διορθώσουμε τις ελλείψεις τους, σημειώνοντας πως τα προγράμματα θα πρέπει να αξιολογούνται, γιατί ”το τίποτα χωρίς εμάς” δεν έχει μπορεί να είναι ένα σύνθημα αλλά ένας τρόπος λειτουργίας». «Η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τον ανάπηρο αλλά και των ηλικιωμένο, τον γονέα με το παιδικό καρότσι, τον πολίτη με προσωρινό τραυματισμό, τον εργαζόμενο, τον μαθητή, τον ασθενή, τον ταξιδιώτη, άρα αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας» προσέθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών ανέφερε ότι το θέμα της προσβασιμότητας είναι διαχρονικό που απασχολεί παγκοσμίως και την ΕΕ. «Είναι πραγματικότητα ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση των πολιτικών που αφορούν την εργασία των ανάπηρων πολιτών». Μιλώντας επί προσωπικού είπε ότι ο ίδιος είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να καταδείξει στην κοινωνία ότι ο ανάπηρος μπορεί να συμμετέχει και να συνεργαστεί. Δήλωσε την απόφασή του να συνεργαστεί με όλα τα κόμματα, τη διοίκηση για να αναδείξει και να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανάπηρος. Για τις ενστάσεις που εκφράστηκαν λόγω της πολιτικής του ταυτότητας, ο κ. Κυμπουρόπουλος είπε ότι θα ήθελε να κριθεί επί του έργου και επισήμανε ότι και ως ευρωβουλευτής της ΝΔ δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί σε θέματα που διαφωνούσε. Η επιλογή μου, είπε, «πιστεύω ότι συνδυάζει πολλά ”καπέλα”, επιστημονικά, πολιτικά και νομικά που θα είναι προς όφελος της κοινωνίας και των αναπήρων».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μπιάγκης αιτιολόγησε το «παρών» με το οποίο τοποθετήθηκε, λέγοντας ότι δεν αφορά το πρόσωπο του κ. Κυμπουρόπουλου αλλά θέση αρχής σε κάθε πρόταση που προέρχεται από την κυβέρνηση.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος αιτιολόγησε την αρνητική του θέση στην υστέρηση της προόδου στα βασικά θέματα της προσβασιμότητας αλλά και όλων των πολιτικών της κυβέρνησης όπου κομβικό ρόλο έχει η Αρχή.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος αιτιολόγησε την αρνητική του γνώμη λέγοντας το κόμμα του διαφωνεί με την στελέχωση ανεξαρτήτων κατά τα άλλα Αρχών, με πρόσωπα τα οποία έχουν είτε άμεση, είτε έμμεση πολιτική συσχέτιση με τη ΝΔ.

Η βουλευτής της ”Νίκης”, Ασπασία Κουρουπάκη εξέφρασε αρνητική γνώμη λέγοντας ότι η πρόταση για τη θέση του προέδρου της Αρχής ενός στελέχους και πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ δεν εξυπηρετεί την απόσταση που θα πρέπει να έχει μια ανεξάρτητά Αρχή από την κυβέρνηση για να έχει πραγματικό ελεγκτικό ρόλο. Επίσης, εξέφρασε επιφυλάξεις για την διοικητική επάρκεια που απαιτεί αυτή η θέση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου αιτιολόγησε την αρνητική της γνώμη λέγοντας ότι η πρόταση του κ. Κυμπουρόπουλου αποσκοπεί στην προσπάθεια κομματικής αποκατάστασης ενός στελέχους της σε ένα πεδίο που θα έπρεπε να επιστρατευτούν οι άνθρωποι του αναπηρικού κινήματος

Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Ο υφυπουργός για την πρόταση τοποθέτησης ως προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής του καθηγητή Χαράλαμπου Τσέκερη είπε ότι η Επιτροπή είναι ένα σημαντικό όργανο για την χάραξη πολιτικών με βάση της αρχές της επιστήμης. «Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σύνθετα ζητήματα που θέτουν σε όλους μας (νομθέτες, εκτελεστική εξουσία αλλά και κοινωνία) πολύ σημαντικά φιλοσοφικά και υπαρξιακά ζητήματα. Η Επιτροπή αυτή, από το 2021 που έχει συσταθεί έχει ρόλο να δημοσιεύει γνώμες και να προβαίνει σε συστάσεις σε σχετικά θέματα που αφορούν την βιοηθική και την τεχνοηθική, όπως τη γνώμη που εξέδωσε το 2024 για τις επιπτώσεις του εθισμού των ψηφιακών εφαρμογών, των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των ανηλίκων. Η κυβέρνηση πρόσφατα λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής ανακοίνωσε σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» ανέφερε.

Για τον προτεινόμενο για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Χ. Τσέκερη είπε ότι «εδώ και κάποια χρόνια διατελεί αντιπρόεδρος και προεδρεύει της Επιτροπής μετά την παραίτηση της προηγούμενης προέδρου» και σημείωσε πως «έχει πολυσχιδές έργο, με διεθνή αναγνώριση, συμμετοχή σε σημαντικά διεθνή ερευνητικά όργανα καθώς και σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμιά και ακαδημαϊκά κέντρα έρευνας» και «μπορεί να συνδράμει καθοριστικά στην αναβάθμιση του έργου αυτής της Επιτροπής».

Ο κ. Τσέκερης, από την δική του θέση, ανέφερε ότι αυτά τα πέντε χρόνια που μετέχει στην Επιτροπή ήταν μια πολύτιμη εμπειρία καθώς «είχα την ευκαιρία να μεταφράσω την ακαδημαϊκή μου γνώση σε παραγωγή συστάσεων- γνωμών- δηλώσεων- θέσεων και παρεμβάσεων για θέματα Βιοηθικής και Τεχνοηθικής». Σημείωσε ότι «η γνώμη των ασθενών, μέσα από μια μακρά διαδικασία ακροάσεων και διαβουλεύσεων που ακολουθείται, υπήρχε σε όλα τα κείμενα που εξέδωσε η Επιτροπή». Αναφέροντας ότι η Επιτροπή διοργανώνει με τη σχολική κοινότητα έναν Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την Τεχνοηθική χαρακτήρισε σημαντική την επαφή της Επιτροπής με τους μαθητές σχολείων που την επισκέπτονται.

Σημείωσε ότι τα ζητήματα Βιοηθικής και Τεχνοηθικής «έχουν βαρύ κανονιστικό και κοινωνικό φορτίο και οι απαντήσεις που υπάρχουν δεν είναι ξεκάθαρες και ιδανικές αλλά αυτές είναι πάντοτε ατελείς» γι αυτό «ακολουθούμε την διεθνή πρακτική όλων των αντίστοιχων Επιτροπών με αξιοποίηση της βιβλιογραφίας, των εμπειρικών δεδομένων και της ευρείας διαβούλευσης , γιατί οι αντιλήψεις αλλάζουν και ο σκοπός μας είναι να ευθυγραμμίσουμε τις αξίες της επιστήμης και της κοινωνίας».

Ως στόχους έθεσε τη διεύρυνση της ανάλυσης και σε άλλα θέματα, όπως της περιβαλλοντικής ηθικής, της βιωσιμότητας, της συμπερίληψης του κοινωνικού διαλόγου. Επίσης, της μεγαλύτερης εξωστρέφειας και συνεργασίας της Επιτροπής με άλλες χώρες, όπως προτείνει για θέματα Υγείας και ο ΠΟΥ, αλλά και της παρακολούθησης του αντικτύπου των γνωμοδοτήσεων που εκδίδονται.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μπιάγκης, ανέφερε ότι τοποθετείται από θέση αρχής που ακολουθεί η κοινοβουλευτική ομάδα με το «παρών» σε κάθε προτεινόμενο από την κυβέρνηση και δεν έχει να κάνει αυτό με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, αιτιολόγησε την αρνητική του γνώμη λέγοντας ότι «τα χρόνια αυτά που συμμετέχει ο κ. Τσέκερης στην Επιτροπή είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως προεδρεύων δεν έχω δει να έχει υπάρξει κάποιο σημαντικό έργο και ξεκάθαρων θέσεων σε βαριά βιοηθικής θέματα όπως της Υγείας. Αντίθετα διακρίνουμε προσπάθειες δικαιολόγησης με επιστημονικό τρόπο πολιτικών αποφάσεων της κυβέρνησης».

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, καταψήφισε την πρόταση για τον κ. Τσέκερη επειδή, όπως είπε, «προτείνεται από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με κανένα από τα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά μονομερώς – και άρα δεν φέρει τα εχέγγυα για την ανεξάρτητη και υπερκομματική λειτουργία του».

Η βουλευτής της Νίκης, Ασπασία Κουρπουπάκη, καταψήφισε λέγοντας ότι αναγνωρίζουμε την υψηλή ακαδημαϊκή του παρουσία, αλλά η πρόταση της κυβέρνησης ουσιαστικά έρχεται να νομιμοποιήσει μια συνέχεια στην απολύτως συμβατή θέση που παίρνει η Επιτροπή με την ασκούμενη πολιτική σε διάφορα κρίσιμα θέματα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε αρνητική γνώμη λέγοντας ότι είναι προκλητική η συνένωση σε μια Επιτροπή των δύο πεδίων της βιοηθικής και της τεχνοηθικής, σημειώνοντας ότι και το θέμα των υποκλοπών και των παράνομων λογιστικών άπτονται της τεχνοηθικής που η Επιτροπή δεν έχει πάρει θέση.